Зачіски на останній дзвоник: цікаві ідеї, фото

До зачісок на останній дзвоник є свої вимоги. Вони не повинні бути занадто складними, адже урочиста лінійка зазвичай починається рано, і просто не буде часу на складне укладання та прикрашання. А оскільки свято відбувається на вулиці і не відомо, чи буде сонечко, чи навпаки - волого, вітряно, або ще гірше — дощ, зачіски повинні бути стійкими.

Звичайно найбільше варіантів для довгого волосся, але, якщо у дівчинки коротка стрижка, це не означає, що не вдасться зробити красиву зачіску.

Ідеї найстильніших зачісок на останній дзвоник 2024 року

Локони, коси та плетіння

Гарні локони не складно зробити в домашніх умовах, тим більше що така краса буде мати чудовий вигляд на будь-якій довжині.

Засічка на останній дзвінок

Засічка на останній дзвінок

Зачіски з бантами

Звичайно, не можна не згадати таку прикрасу для зачіски на останній дзвінок як банти. Вони можуть бути зав'язані в класичному стилі, а можуть поєднуватися з цікавим плетінням, пучком тощо

Зачіска на останній дзвінок

Засічка на останній дзвінок

Зачіски з вплетеними квітами

Дівчата завжди хочуть виглядати принцесами, а найочевидніша асоціація із зачіскою принцеси —це м'які локони, в які вплетені штучні квіти. Можна скористатися цією ідеєю - зробити локони, заплести коси та вплести в них квіти.

Зачіски на останній дзвоник з вплетеними квітами

Зачіски на останній дзвоник з вплетеними квітами

Зачіски з пучками

Пучок на будь-якому волоссю виглядає елегантно та підійде для будь-якого вбрання.

Засічка на останній дзвінок

А це вже складніший пучок, з косами.

Зачіска з бантами на останній дзвінок

Хвіст на останній дзвінок

Хвіст може бути зроблений у вигляді високого кінського хвоста з гладкими і рівними пасмами, елегантно виглядає низький хвіст, хвіст із завитим волоссям і з начосом, у поєднанні з косами. До того ж щоб створити красивий хвіст не обов'язково бути володаркою довгого волосся - відмінні зачіски можна виконати і на середньому волоссі.

Хвіст на останній дзвоник

Хвіст на останній дзвоник

Зачіски на останній дзвоник на коротке волосся

Дівчаткам з короткою стрижкою також можна зробити красиву зачіску. Саме той випадок, коли можна собі дозволити цікаво зафіксувати волосся, додавши незвичного об’єму.

Бантики на коротке волосся зав’язати навряд чи вийде, а от прикріпити красиву гарну заколку, з квіткою завжди можна.

Засічка на коротке волосся

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