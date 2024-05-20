Прически на последний звонок: интересные идеи, фото

К прическам на последний звонок есть свои требования. Они не должны быть слишком сложными, ведь торжественная линейка обычно начинается рано, и просто не будет времени на сложную укладку и украшение. А поскольку праздник проходит на улице и не известно, будет ли солнышко, или наоборот — влажно, ветрено, или еще хуже — дождь, прически должны быть устойчивыми.

Конечно больше всего вариантов для длинных волос, но, если у девочки короткая стрижка, это не значит, что не удастся сделать красивую прическу.

Идеи самых стильных причесок на последний звонок 2024 года

Локоны, косы и плетения

Хорошие локоны не сложно сделать в домашних условиях, тем более что такая красота будет выглядеть великолепно на любой длине.

Засечка на последний звонок

Засечка на последний звонок

Прически с бантами

Конечно, нельзя не упомянуть такое украшение для прически на последний звонок как банты. Они могут быть завязаны в классическом стиле, а могут сочетаться с интересным плетением, пучком и т.д.

Прическа на последний звонок

Засечка на последний звонок

Прически с вплетенными цветами

Девушки всегда хотят выглядеть принцессами, а самая очевидная ассоциация с прической принцессы — это мягкие локоны, в которые вплетены искусственные цветы. Можно воспользоваться этой идеей – сделать локоны, заплести косы и вплести в них цветы.

Прически на последний колокольчик с вплетенными цветами

Прически на последний колокольчик с вплетенными цветами

Прически с пучками

Пучок на любых волосах выглядит элегантно и подойдет для любого наряда.

Засечка на последний звонок

А это уже более сложный пучок с косами.

Прическа с бантами на последний звонок

Хвост на последний звонок

Хвост может быть сделан в виде высокого конского хвоста с гладкими и ровными прядями, элегантно смотрится низкий хвост, хвост с завитыми волосами и с начесом, в сочетании с косами. К тому же чтобы создать красивый хвост не обязательно быть обладательницей длинных волос – отличные прически можно выполнить и на средних волосах.

Хвост на последний звонок

Хвост на последний звонок

Прически на последний звонок на короткие волосы

Девочкам с короткой стрижкой можно сделать красивую прическу. Именно тот случай, когда можно позволить себе интересно зафиксировать волосы, прибавив необычного объема.

Бантики на короткие волосы завязать вряд ли получится, а вот прикрепить красивую заколку, с цветком всегда можно.

Зарубка на короткие волосы

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