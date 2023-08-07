8 серпня — яке церковне свято, що означає, коли кіт треться об ноги, і чому не варто виходити в поле

Завтра, 8 серпня, в православному календарі день пам’яті мучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа. Жили вони в Никодимії і були священниками. Багато вірян в ті часи піддавалися гонінням через те, що були християнами. Тому священники намагалися ховатися в різних таємних місцях і там навертати в істинну віру тих, хто бажав стати ближчим до Бога. В результаті, їх викрили язичники і стратили мечем.

Церковне свято 8 серпня — день пам'яті преподобномучениці Параскеви

Народилася дівчина в благочестивій християнській сім'ї в п'ятницю, тому батьки вирішили назвати її Параскевою, що в перекладі з грецької означає саме цей день тижня. Виховували її в християнській вірі, тому язичники неодноразово примушували дівчину зректися своєї віри, та вона була непохитною. Князь Антонін наказав тоді кинути її в чашу зі смолою, але Бог сотворив чудо і Параскева залишилася неушкодженою. Сам імператор підійшов до котла, щоб перевірити, чи там дійсно смола, та й осліп. Дівчина тоді силою молитви зцілила його. Багато людей, які бачили зцілення, відразу навернулися в християнство. Після смерті Параскеви її мощі зберігалися в Константинополі.

Прикмети 8 серпня

Народні прикмети 8 серпня / Фото: Pexels

Кіт треться об ноги, дають себе погладити — буде хорошим рік.

Мухи стають настирними, багато кусаються — чекайте на дощ.

Жаби на березі біля водойм стрибають — дощитиме.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір'ями не можна виходити в поле, а жінки намагалися не займатися рукоділлям, тобто не шити і не в'язати.

Що можна робити завтра

Від цього дня починали заготівлю яблук на зиму, готували варення, компоти. Якщо 8 серпня займатися улюбленим хобі, то можна отримати додаткові знання, які знадобляться в майбутньому.

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