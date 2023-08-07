8 августа - какой церковный праздник, что означает, когда кот трется о ноги, и почему не стоит выходить в поле

Завтра, 8 августа, в православном календаре день памяти мучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Жили они в Никодимии и были священниками. Многие верующие в те времена подвергались гонениям из-за того, что были христианами. Поэтому священники пытались прятаться в разных тайных местах и там обращать в истинную веру тех, кто хотел стать ближе к Богу. В результате их разоблачили язычники и казнили мечом.

Церковный праздник 8 августа – день памяти преподобномученицы Параскевы.

Родилась девушка в благочестивой христианской семье в пятницу, поэтому родители решили назвать ее Параскевой, что в переводе с греческого означает именно этот день недели. Воспитывали ее в христианской вере, поэтому язычники неоднократно заставляли девушку отречься от своей веры, но она была непоколебимой. Князь Антонин приказал тогда бросить ее в чашу со смолой, но Бог сотворил чудо и Параскева осталась невредимой. Сам император подошел к котлу, чтобы проверить, действительно ли там смола, да и ослеп. Девушка тогда силой молитвы исцелила его. Многие люди, видевшие исцеление, сразу обратились в христианство. После смерти Параскевы ее мощи хранились в Константинополе.

Приметы 8 августа

Народные приметы 8 августа / Фото: Pexels

Кот трется о ноги, дает себя погладить – будет хорошим год.

Мухи становятся назойливыми, много кусаются — ждите дождя.

Лягушки на берегу у водоемов прыгают — дождь.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными поверьями нельзя выходить в поле, а женщины старались не заниматься рукоделием, то есть не шить и не вязать.

Что можно делать завтра

С этого дня начинали заготовку яблок на зиму, готовили варенье, компоты. Если 8 августа заниматься любимым хобби, то можно получить дополнительные знания, которые пригодятся в будущем.

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