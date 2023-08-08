Астрологический прогноз на 8 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно заканчивать начатые ранее дела и планировать новые – удастся проанализировать все факторы и обстоятельства, что наилучшим образом отразится на претворении этих планов в жизнь.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: каштановый, шоколадный, коричневый, кофе с молоком.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – в таком случае важно лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом.

Питание дня: можно поститься, голодать или хотя бы соблюдать умеренность в питании: переедать не рекомендуется ни в коем случае – лишние граммы вызовут дискомфорт и осядут в желудке ненужной тяжестью. Спиртное, мясо и рыбу необходимо свести к минимуму, а вот на кисломолочные продукты, овощи, фрукты и орехи можно налегать без ограничений.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами стоит воздержаться.

Дачные работы дня: работая с растениями, желательно не прикасаться к корням – их «ранение» может стать причиной гибели всего дерева или куста, а вот собирать урожай корнеплодов не только можно, но и нужно.

Магия и мистика дня: не стоит заниматься магическими действиями тем, кто не является профессионалом в этой области.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения.

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми.

Цитата дня: «Человек, лишенный щедрости, похож на раковину без жемчужины – кому нужен пустой черепаший панцирь и безжемчужная раковина? Скупой не попадет в рай, даже если он из рода пророков, щедрый не попадет в ад, даже если он раб пороков» (Алишер Навои).

Читайте также: