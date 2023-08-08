Астрологічний прогноз на 8 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна закінчувати розпочаті раніше справи та планувати нові – вдасться проаналізувати всі чинники та обставини, що найкраще позначиться на втіленні цих планів у життя.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: каштановий, шоколадний, коричневий, кава з молоком.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — у такому разі важливо лікуватися за схемою, розробленою лікарем.

Харчування дня: можна постувати, голодувати або хоча б дотримуватися помірності в харчуванні: переїдати не рекомендується в жодному разі — зайві грами викличуть дискомфорт і осядуть у шлунку непотрібною важкістю. Спиртне, м'ясо та рибу необхідно звести до мінімуму, а от на кисломолочні продукти, овочі, фрукти та горіхи можна налягати без обмежень.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям варто утриматися.

Дачні роботи дня: працюючи з рослинами, бажано не торкатися коріння — його «поранення» може стати причиною загибелі всього дерева або куща, а ось збирати врожай коренеплодів не тільки можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: не варто займатися магічними діями тим, хто не є професіоналом у цій галузі.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть позначити проблему, що існує у стосунках з оточенням, та підказати способи її вирішення.

Табу дня: необхідно стримувати емоції, які вирвавшись на поверхню, зіпсують взаємини з оточенням.

Цитата дня: «Людина, позбавлена щедрості, схожа на мушлю без перлини – кому потрібний порожній черепаший панцир та безперлинна раковина? Скупий не потрапить до раю, навіть якщо він із роду пророків, щедрий не потрапить до пекла, навіть якщо він раб пороків» (Алішер Навої).

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