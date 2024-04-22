Бузок як живопліт: які сорти підійдуть, як правильно вирощувати

Бузок чудово підходить для створення живоплоту. Ці кущі швидко ростуть і не потребують особливого догляду. Однак, потрібно знати, які сорти бузку найкраще підходять для живоплоту.

Про це розповіли на сайті Agromarket.

Найкращі сорти бузку для живоплоту

Якщо ви обираєте, який вид бузку посадити для створення живоплоту, зверніть увагу на такі:

бузок звичайний (Syringa vulgaris) — найчастіший вибір;

бузок перський (Syringa x persica);

бузок китайський (Syringa x chinensis);

бузок корейський карликовий (Syringa meyeri Palibin).

А ось якщо говорити про сорти, то садівники рекомедують обирати "Тарас Бульба", "Леся Українка", "Індія", "Сенсація", "Полтава". Перед висаджуванням обов'язково зверніть увагу на вимоги вирощування та унікальні особливості кожного сорту.

Як створити живопліт з бузку: основні моменти

Вибираючи сорт бузку для створення живоплоту, обов'язково звертайте увагу на форму та розмір куща, аромат і колір квітів, морозостійкість та захист від хвороб, особливості клімату і типу ґрунту на вашій ділянці. Останнє особливо важливо, адже, наприклад, перський бузок може легко витерпіти спеку і посуху, але дуже погано переносить морози.

За живоплотом з бузку відносно легко доглядати. Періодично підрізайте кущ і вносьте добрива, щоб він залишався здоровим. Перед висаджуванням важливо підготувати ґрунт. Для цього внесіть органічні добрива (торф, компост, витриманий гній), створіть дренаж та добийтеся рівня pH від 6,5 до 7,5 (до землі додається сірка чи вапно).

Якщо ви створюєте саме живопліт, важливо витримати певну відстань між кущами. Вона повинна становити від 50 до 100 см. Копається вдвічі ширша за кореневу систему куща яма. А після висаджування саджанця місце потрібно ретельно полити. Навколо кожного куща не забудьте додати мульчі, щоб придушити бур'яни і втримати вологу.

Як доглядати за живоплотом з бузку / Фото: Unsplash

Протягом вегетаційного періоду бузок потребує постійного поливання. Щорічно садівники радять вносити збалансовані добрива, щоб кущі рясно квітнули і швидко зростали. Обрізання проводять пізньої весни чи раннього літа, коли бузок вже відцвіте. Пошкоджені, хворі і сухі гілки видаляються. Можна також надати живоплоту форму, щоб він зберігав однорідний вигляд.

Навіть якщо живопліт буде запущено, його не варто повністю вирізати. Фахівці радять лише очистити кущі від мертвих гілок, надати їм форми. А щоб посилити естетичність та привабливість бузку як живоплоту, поряд з ним варто посадити інші ароматні чагарники, наприклад, півонії, троянди. Чудово підійдуть і вічнозелені рослини (туя), щоб живопліт мав гарний вигляд будь-якої пори року.

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