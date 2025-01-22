Чи дійсно мед можна зберігати вічно: експерти розповіли про термін придатності популярного продукту

Чи звертали ви увагу на термін придатності цього продукту? Він може зберігатися дійсно дуже довго. Але чи вічно?

Мед — це натуральний продукт, який давно застосовується не тільки в кулінарії, а й для лікування різних хвороб. Він має протизапальні, антиоксидантні та антимікробні властивості, завдяки чому є важливим засобом у народній медицині.

Також мед використовують для приготування різноманітних страв. Хоча він дуже популярний, багато хто не знає, що цей продукт може зберігатись протягом тривалого часу і майже не втрачає своїх корисних якостей, оскільки його склад не дає йому псуватись.

Основними складовими меду є фруктоза, глюкоза, вода та органічні речовини, що утворюються бджолами під час збору нектару та медвяної роси. Після збору ці компоненти проходять ферментацію в вулику, де корисні мікроорганізми потрапляють до меду через травну систему бджіл та навколишнє середовище.

Ці мікроорганізми допомагають зберігати продукт, підвищуючи його кислотність і захищаючи від псування. Однак при високій вологості існує ризик, що деякі з цих мікроорганізмів можуть спричинити бродіння, тому потрібно бути обережними з умовами зберігання.

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