Що робити, якщо вода з бачка унітазу протікає: просте, але ефективне рішення проблеми

З часом деталі механізму зливного бачка зношуються, що може спричинити протікання води в унітаз. Спочатку невеликі протікання можуть залишатися непомітними, але з часом вони стають все помітнішими.

Якщо ви зіткнулися з проблемою, коли зливний бачок не утримує воду, не поспішайте одразу викликати сантехніка. Існує просте рішення, яке допоможе усунути протікання, якщо причина — у прокладці.

Як визначити причину протікання води в зливному бачку

Перед тим, як приступати до ремонту, потрібно переконатися, що протікання викликане саме прокладкою, а не переповненням. Для цього зніміть кришку з бачка, відкрутивши кнопку зливу, і перевірте рівень води. Якщо він нижчий за перелив, ймовірно, проблема в прокладці.

Інструкція для усунення протікання

Якщо ви визначили, що причина протікання саме в прокладці, виконайте наступні кроки:

Перекрийте воду. Поверніть механізм зливу проти годинникової стрілки, щоб витягти його. Зняття прокладки. Зніміть гумову прокладку з механізму зливу. Розм'якшення прокладки. Очистіть прокладку від накипу і покладіть її в банку з киплячою водою на 5 хвилин. Гаряча вода допоможе відновити гнучкість гуми. Установка прокладки. Вийміть прокладку з киплячої води, трохи розімніть її руками та одягніть на механізм зливу. Встановлення механізму. Вставте механізм зливу назад у бачок, закрутивши його за годинниковою стрілкою. Перевірка результату. Перевірте, чи все працює правильно.

Відкрийте воду та перевірте, чи припинилося протікання.

Цей метод може усунути протікання на кілька тижнів, але слід розуміти, що це лише тимчасове рішення. Для довготривалого результату краще замінити прокладку на нову, яку можна придбати в магазині сантехніки або замовити онлайн.

Чому важливо замінити прокладку?

З часом прокладка втрачає еластичність, деформується і перестає щільно прилягати до зливного отвору, що і викликає протікання. Заміна прокладки — це простий і ефективний спосіб вирішення проблеми та запобігання новим витокам. Окрім того, своєчасна заміна запобігає серйозним поломкам і допомагає заощаджувати воду.

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