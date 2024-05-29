Чому жовтіє туя: причини та що з цим робити

Однією з найпопулярніших хвойних рослин для ландшафтного дизайну є туя. Її можна зустріти скрізь — в парках, на алеях, на приватних подвір'ях, біля будинків. Останнім часом часто можна побачити цілі алеї засохлих туй, жовтий відтінок яких аж ніяк не радує око.

Щоб туя завжди мала гарний вигляд, була, як їй личить вічнозеленою, за нею потрібен догляд та розуміння причин, чому вона жовтіє.

Природні причини пожовтіння туї — що з цим робити

Восени, з настанням холодів, зниженням температури, можна помітити невелике пожовтіння туї. Деякі сорти туї можуть не лише пожовтіти, а стати бронзовими або коричневими. Фахівці вважають це нормальним, ніяких заходів застосувати не потрібно у такому випадку. Це абсолютна норма, яка не потребує корекції. Як правило, наступного року навесні дерево відновлює свій зелений колір само по собі.

Чому туя почала жовтіти після садіння

Перш за все, може не підходити ґрунт для рослини, йдеться про глинисту землю або піщаний ґрунт.

Туя може жовтіти зразу після садіння через близьке залягання ґрунтових вод.

Пожовтіння може спровокувати загущена посадка дерев.

Наявність сильних протягів також не подобається туї.

У таких випадках найкращим виходом буде якнайшвидше пересадити тую у більш відповідне для неї місце. Бажано, щоб це була захищена від вітрів ділянка з пухким родючим ґрунтом, садити рослини потрібно, щоб відстань між рослинами становила не менше 1 метра.

Чому туя пожовтіла навесні, після зими

Пожовтіння туї весною — поширена ситуація. Найчастіше причиною цього є сонячний опік. Взимку та ранньою весною, коли світить сонечко, а сніг відбиває ультрафіолетові промені на тую, дерево може отримати банальні опіки. Тому тую, як і інші хвойні рекомендують вкривати в цей період проникним для повітря матеріалом. Заздалегідь, якщо подумати про це, то краще висадити тую у напівтіні.

Якщо ви забули про профілактику, і хвоя уже пожовтіла ,вкрийте її, щоб ситуація не погіршилася і інтенсивно поливайте пожовклі деревця.

Чому пожовтіли кінчики туї

Інколи жовтіють кінчики туї. Якщо кінчики пожовтіли після зими ймовірно вони обмерзли взимку при сильному морозі. У такому випадку туї потрібний гарний догляд та час, щоб вона відновила свій гарний зовнішній вигляд.

Причина пожовтіння кінчиків може бути дефіцит поживних речовин, мікроелементів, найчастіше, заліза. Тому, щоб виправити ситуацію, тую потрібно підживити, внести необхідні добрива.

Туя пожовтіла через хвороби чи через шкідників

Тую можуть нищити шкідники. Ворогами хвої можуть бути попелиця, павутинний кліщ, ялівцева щитівка. У такому випадку, вона буде не лише жовтіти, а й осипатися. Щоб знищити паразитів, потрібно провести обробку дерев з використанням акарицидів 2-3 рази з інтервалом у декілька тижнів.

Пожовтіння може бути ознакою такого захворювання як "бурі пагони" Пожовтіння у такому разі починається навесні та, якщо нічого не робити, повільно прогресує. Зміна кольору туї може бути спричинена іржою або захворювання під назвою шюте. Для цього захворювання характерні жовті плями, які розповсюджуються по туї знизу вгору.

У випадках виявленні цих хвороб, тую рекомендують у декілька етапів обробити фунгіцидами.

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