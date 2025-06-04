Чи справді кава подовжує життя: науковці дали однозначну відповідь

Кава / © Pixabay

Реклама

Американські науковці дійшли висновку, що вживання кави виключно в першій половині дня може позитивно впливати на тривалість життя та знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі European Heart Journal.

Учасники першого дослідження, які вживали каву лише з 04:00 до 12:00, мали на 16% менший ризик передчасної смерті та на 31% менший ризик смерті від серцево-судинних хвороб порівняно з тими, хто кави не вживав взагалі.

Реклама

Водночас, як зазначають науковці, користь зникала, якщо пити каву протягом усього дня, особливо після обіду. Причина — кофеїн впливає на циркадні ритми та гальмує вироблення мелатоніну, гормону сну, що важливо для відновлення організму.

Інше дослідження, яке представили на конференції Американського товариства харчування, показало, що жінки віком від 45 до 60 років, які регулярно пили 1–3 чашки кави з кофеїном щодня, мали на 13% вищі шанси на здорове старіння. При цьому кава без кофеїну або чай не мали такого ефекту.

Фахівці пояснюють, що розбіжності у висновках пов’язані з різними методами дослідження, однак в обох випадках ключовим фактором виявився не лише об’єм, а саме час споживання кави.

Нагадаємо, раніше ми писали про ідеальну філіжанку кави щодня. Що таке правило 80/20 і як воно змінює підхід до насолоди від цього напою.

Реклама