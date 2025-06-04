Ірму Вітовську "поховали" в Мережі: акторка емоційно відреагувала

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

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Українську акторку Ірму Вітовську несподівано "поховали" в Мережі.

Про артистку пошири обурливий фейк, мовляв, її не стало. Про це знаменитість розповіла у Facebook і доволі емоційно прокоментувала новину. Акторка говорить, що так можуть зробити лише нелюди, які не думають про чужі почуття. За словами артистки, вона то пройде повз, а от фейк можуть побачити її рідні, які вже у віці і можуть не витримати побаченого. Артистка зазначила, що за брехню треба відповідати.

"От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне…Я то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі... Якщо з них би хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумерангу, скоти", - обурилася акторка.

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Допис Ірми Вітовської / © facebook.com/irmcya

У коментарях підписники підтримали Ірму Вітовську. Також вони зазначили, що насправді в Мережі останнім часом багато подібних новин з'являється. Тож, інформацію необхідно уважно та ретельно перевіряти.

Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська розкритикувала українців, які, попри війну, слухають пісні росіян. Артистка пояснила, чому не варто цього робити.