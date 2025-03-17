День ангела 17 березня: кого та як вітати з іменинами

17 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 березня

17 березня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Гаврила, Макара, Олександра, Олексія, Павла.

Віктор — латинське походження, означає "переможець". В дитинстві завзятий до роботи і навчання. В дорослому віці стає цілеспрямованим, успішним.

Гаврило — давньоєврейське ім'я, перекладається як "Бог — моя сила". В дитинстві стабільний, енергійний. В дорослому віці стає справедливим, йому ближче інтелектуальна діяльність.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "блаженний". В дитинстві відкритий, чесний. В дорослому віці стає щедрим, щирим, дружелюбним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві наполегливий, душа компанії. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "помічник". В дитинстві безпечний, веселий. В дорослому віці стає інтровертом, вміє в усьому бачити красу.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає тактовним, особливо з жінками, гармонійним.

День ангела 17 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи радість кожного дня. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, гармонією та добробутом.

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Вітаю з чудовим святом, Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі здоров’я, удачу і підтримку в кожній справі. Бажаю, щоб ти завжди відчував його присутність у своєму житті!

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З Днем Ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі радість і душевний спокій. Бажаю, щоб твій Ангел завжди супроводжував тебе в усіх починаннях і допомагав знаходити правильний шлях у житті.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твоєму життю супроводжували тільки найкращі події, а твій Ангел-охоронець оберігав тебе від усього поганого. Нехай буде багато світлих моментів та щасливих днів!

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З Днем Ангела! Нехай у твоєму серці завжди живе світло, а в душі панує гармонія. Бажаю, щоб твій Ангел був твоїм незмінним супутником і підтримував тебе на кожному кроці.

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