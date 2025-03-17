День ангела 17 марта: кого и как поздравлять с именинами

17 марта 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 17 марта

17 марта 2025 поздравьте с именинами Виктора, Гаврила, Макара, Александра, Алексея, Павла.

Виктор – латинское происхождение, означает "победитель". В детстве упорный к работе и обучению. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, успешным.

Гаврила — древнееврейское имя, переводится как "Бог — моя сила". В детстве стабилен, энергичен. Во взрослом возрасте становится справедливым, ему ближе интеллектуальная деятельность.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как "блаженный". В детстве открытый, честный. Во взрослом возрасте становится щедрым, искренним, дружелюбным.

Александр – древнегреческое происхождение, означает "защитник". В детстве настойчив, душа компании. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как "помощник". В детстве безопасный, веселый. Во взрослом возрасте становится интровертом, умеет во всем видеть красоту.

Павел — латинские корни, толкуется как "младший". В детстве отзывчив, участлив. Во взрослом возрасте становится тактичным, особенно с женщинами, гармоничным.

День ангела 17 марта – душевные поздравления в прозе

День ангела 17 марта – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда был рядом, оберегая от всех бед и даря радость каждый день. Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом, гармонией и благополучием.

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Поздравляю с чудесным праздником, Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель дарит тебе здоровье, удачу и поддержку в каждом деле. Желаю, чтобы ты всегда ощущал его присутствие в своей жизни!

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С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе радость и душевное спокойствие. Желаю, чтобы твой Ангел всегда сопровождал тебя во всех начинаниях и помогал найти правильный путь в жизни.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы твоей жизни сопровождали только самые лучшие события, а твой Ангел-хранитель оберегал тебя от всего плохого. Да будет много светлых моментов и счастливых дней!

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С Днем Ангела! Пусть в твоем сердце всегда жив свет, а в душе царит гармония. Желаю, чтобы твой Ангел был твоим постоянным спутником и поддерживал тебя на каждом шагу.

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