День ангела 17 вересня: кого та як вітати з іменинами

17 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 вересня

17 вересня 2024 року привітайте з іменинами Івана, Іллю, Павла, Софію, Віру, Ірину, Любов, Надію, Олександру.

Іван — давньогрецьке ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві добродушний, безстрашний. В дорослому віці стає сімейною людиною, для нього найважливіші люди його родина.

Ілля — перекладається з давньоєврейської як "міцність Господня". В дитинстві завзятий, врівноважений. В дорослому віці стає хазяйновитим, принциповим.

Павло — тлумачиться з латині як "молодший". В дитинстві замкнутий, пасивний. В дорослому віці стає мужній, готовий постояти за себе, домашній.

Софія — давньогрецьке коріння, означає "мудра". В дитинстві обережна, недовірлива. В дорослому віці стає вольовою, має аналітичний склад розуму.

Віра — походить від давньогрецького слова, перекладається як "віра". В дитинстві врівноважена і спокійна. В дорослому віці стає флегматичною, має добре розвинену інтуїцію.

Ірина — має давньогрецьке коріння, тлумачиться як "мир і спокій". В дитинстві активна, допитлива. В дорослому віці стає спокійною, рішучою, життєрадісною.

Любов — з давньогрецької означає "любов". В дитинстві товариська і добра. В дорослому віці стає цілеспрямованою, може бути дещо егоїстичною.

Надія — з давньогрецької перекладається як "воля". В дитинстві чуйна і терпляча. В дорослому віці стає щедрою, не вміє сказати "ні", через що може страждати.

Олександра — тлумачиться з давньогрецької як "захисниця". В дитинстві має волелюбний характер. В дорослому віці стає спонтанною, не любить довго сидіти на місці.

День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів у всіх починаннях!

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З Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю та теплом. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах і дарував натхнення на нові звершення.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе у важкі моменти та радіючи разом з тобою у щасливі. Бажаю тобі миру, любові та гармонії.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від усіх негараздів і допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде наповнене щастям, любов’ю та добробутом.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх бід. Бажаю тобі здоров’я, радості та успіхів у всіх справах.

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