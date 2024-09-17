Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 17 вересня 2024 року ЗСУ знищили 635 880 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 635 880 (+1020) осіб,

танків - 8685 (+2) од,

бойових броньованих машин‒ 17077 (+6) од,

артилерійських систем – 18129 (+6) од,

РСЗВ – 1188 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 3091 (+1).

Як повідомлялося, розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.

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