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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено майже 636 тисяч загарбників. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 17 вересня 2024 року ЗСУ знищили 635 880 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 635 880 (+1020) осіб,
  • танків - 8685 (+2) од,
  • бойових броньованих машин‒ 17077 (+6) од,
  • артилерійських систем – 18129 (+6) од,
  • РСЗВ  – 1188 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3091 (+1).

Як повідомлялося, розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.

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