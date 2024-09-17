Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 17 вересня 2024 року ЗСУ знищили 635 880 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько 635 880 (+1020) осіб,
- танків - 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин‒ 17077 (+6) од,
- артилерійських систем – 18129 (+6) од,
- РСЗВ – 1188 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 3091 (+1).
Як повідомлялося, розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.
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