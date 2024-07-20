День ангела 20 липня: кого та як вітати з іменинами

20 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 липня

20 липня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Опанаса, Георгія, Юхима, Івана, Іллю, Костянтина, Миколу, Петра, Сергія, Тихона, Федора.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві захоплюється спортом та механізмами. В дорослому віці стає привітним чоловіком, довго обирає собі обраницю.

Олексій — походить від давньогрецького слова, перекладається як "захищати". В дитинстві не є лідером, але з його думкою часто рахуються. В дорослому віці стає честолюбним, не витрачає час на балачки.

Опанас — від давньогрецького "безсмертний". В дитинстві допитливий і врівноважений. В дорослому віці стає витривалим, любить подорожувати, прийде на допомогу.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві нестриманий, часто меланхолік. В дорослому віці стає великодушним і спокійним.

Юхим — візантійське ім'я, тлумачиться як "безтурботний". В дитинстві постійно перебуває у пошуку гармонії. В дорослому віці стає емоційним, товариським.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві хлопчик дуже спокійний, підпадає під вплив матері. В дорослому віці стає добродушним, неквапливим.

Ілля — від давньоєврейського перекладається як "мій Бог — Єгова". В дитинстві любить допомагати батькам. В дорослому віці стає веселим, добрим і товариським.

Костянтин — з латині тлумачиться як "стійкий". В дитинстві часто переживає, тривожиться. В дорослому віці стає сумлінним і відповідальним працівником.

Микола — походить від давньогрецького слова, означає "переможець народів". В дитинстві гарно і старанно вчиться. В дорослому віці стає ревнивим, не пробачає зраду.

Петро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "скеля". В дитинстві темпераментний. В дорослому віці стає дещо авторитарним, але в певні моменти податливий.

Сергій — тлумачиться з латині як "знатний". В дитинстві вразливий, цікавиться всім навколо. В дорослому віці стає впевненим у собі, врівноваженим і справедливим.

Тихон — давньогрецьке слово, означає "щасливий". В дитинстві терпеливий. В дорослому віці стає практичним і приземленим, для нього характерна часта зміна почуттів.

Федір — давньогрецьке ім'я, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві непосидючий і рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним, вміє підтримати розмову.

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого небесного покровителя, нехай він оберігає тебе в усіх життєвих ситуаціях і надихає на великі досягнення. Залишайся таким же щирим і добрим, як ти є!

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Вітаю з днем твого ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла та усмішок. Бажаю тобі здоров'я, успіхів у всіх починаннях і безмежного щастя. Нехай твій ангел завжди буде поруч і направляє тебе на правильний шлях.

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, даруючи тобі впевненість, спокій і гармонію. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, добрих друзів та яскравих подій у житті. Залишайся завжди таким світлим і добрим.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів та допомагаючи у всіх починаннях. Бажаю тобі міцного здоров'я, родинного щастя та успіхів у всіх справах. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю і радістю.

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Вітаю з твоїм днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати надійну підтримку свого небесного покровителя. Нехай він оберігає тебе від усіх негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю тобі здоров'я, щастя і безмежної радості.

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