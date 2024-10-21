День ангела 21 жовтня: кого та як вітати з іменинами

21 жовтня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 жовтня

21 жовтня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Анатолія, Аркадія, Василя, Володимира, Георгія, Дем'яна, Дмитра, Захара, Івана, Костянтина, Миколу, Сергія, Федора, Якова.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві наполегливий і рішучий. В дорослому віці стає запальним, любить бути в центрі уваги.

Олексій — давньогрецьке походження, перекладається як "захищаю". В дитинстві любить активні ігри. В дорослому віці стає надійним товаришем.

Анатолій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "східний". В дитинстві впертий і пустотливий. В дорослому віці стає винахідливим екстравертом.

Аркадій — давньогрецьке ім'я, означає "житель Аркадії". В дитинстві допитливий і енергійний. В дорослому віці стає чесною і порядною людиною.

Василь — давньогрецьке походження, перекладається як "цар". В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає простим і легким у спілкуванні.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як "велика сила". В дитинстві дуже активний. В дорослому віці стає лідером, допитливим, трудоголіком.

Георгій — давньогрецьке ім'я, означає "землероб". В дитинстві добрий і порядний. В дорослому віці стає відданим приятелем, який завжди прийде на допомогу.

Дем'ян — латинське походження, перекладається як "присвячений Дамії". В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає добродушним і лагідним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві спокійний і надійний. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.

Захар — давньоєврейське ім'я, означає "Божа пам'ять". В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає співчутливим і чуйним, прийде на допомогу.

Іван — давньоіудейське походження, перекладається як "милість Божа". В дитинстві чутливий. В дорослому віці стає неквапливим, добрим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як "стійкий". В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає надійний, ніколи не стоїть на місці.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві чемний і вихований. В дорослому віці стає наполегливим, ціленаправленим.

Сергій — римське походження, перекладається як "знатний". В дитинстві має стабільний характер. В дорослому віці стає непередбачуваним та імпульсивним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві не боїться ризикувати. В дорослому віці мужній і чуйний.

Яків — давньоєврейське ім'я, означає "другий за народженням". В дитинстві розважливий і практичний. В дорослому віці стає працьовитим і комунікабельним.

День ангела 21 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 жовтня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З днем ангела! Нехай святий покровитель завжди оберігає тебе, даруючи спокій та радість. Бажаю щоденних успіхів та щасливих моментів.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе багато тепла та посмішок. Бажаю здоров'я, гармонії і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди буде поруч, охороняючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, миру та успіху в кожному починанні.

***

Прийми мої щирі вітання з днем ангела! Нехай твій святий допомагає тобі долати всі труднощі та веде до щастя. Бажаю світлих і радісних днів.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю, здоров'ям та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров'я, багато усмішок і незабутніх вражень.

Читайте також: