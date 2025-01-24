День ангела 24 січня: кого та як вітати з іменинами

24 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 січня

24 січня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Івана, Миколу, Павла, Тимофія, Ксенію.

Денис — давньогрецьке походження, означає "присвячений Діонісу". В дитинстві енергійний, непосидючий. В дорослому віці стає жартівливим, оптимістичним.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний і тихий. В дорослому віці стає неквапливим, доброзичливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві любить спостерігати за всім. В дорослому віці стає впевненим у собі, талановитим.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві чуйний і довірливий. В дорослому віці стає надійним, ніжним і добрим, має гармонійний характер.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "який прославляє Бога". В дитинстві в міру активний, чемний. В дорослому віці стає спокійним, для близьких він надійна опора.

Ксенія — давньогрецьке походження, означає "чужоземна". В дитинстві впевнена в своїх рішеннях, але емоційна. В дорослому віці стає цілеспрямованою і незалежною.

День ангела 24 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від труднощів і даруючи добробут в кожному дні. Бажаю здоров'я, радості та гармонії на всіх твоїх життєвих шляхах!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато тепла, радості та благословень. Ангел нехай оберігає тебе на твоєму життєвому шляху, даруючи сили і надію на краще майбутнє.

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Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі мудрість у важливих моментах, силу в хвилини випробувань і безмежну любов на кожному кроці. Бажаю здоров'я, удачі та гармонії в душі!

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Бажаю, щоб твоє життя було осяяне світлом благодаті, а Ангел-охоронець завжди був поруч, допомагаючи долати всі труднощі та відкриваючи нові горизонти для щастя. Нехай у твоєму серці завжди панує любов і спокій.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від усіх негараздів, дарує здоров'я та добробут, а в серці завжди панує мир і радість. Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом і щасливими миттєвостями!

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