Втрати Росії станом на 24 січня: Генштаб оновив дані

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Станом на ранок 24 січня ЗСУ знищили 826 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1500 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько/ 826 820 (+1500) осіб / persons,
- танків ‒ 9852 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20508 (+11) од,
- артилерійських систем – 22295 (+39) од,
- РСЗВ – 1263 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87) од,
- спеціальна техніка ‒ 3715 (+1).
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав нову кількість втрат України і Росії у війні. Раніше він повідомляв про мільйон ліквідованих росіян і 700 тисяч загиблих бійців ЗСУ.