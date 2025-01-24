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Втрати Росії станом на 24 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 24 січня: Генштаб оновив дані

Станом на 24 січня 2025-го знищено 826 820 солдатів РФ. / Фото: Associated Press

доповнюється

Станом на ранок 24 січня ЗСУ знищили 826 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1500 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько/ 826 820 (+1500) осіб / persons,
  • танків ‒ 9852 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20508 (+11) од,
  • артилерійських систем – 22295 (+39) од,
  • РСЗВ – 1263 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51),
  • крилаті ракети  ‒ 3051 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3715 (+1).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав нову кількість втрат України і Росії у війніРаніше він повідомляв про мільйон ліквідованих росіян і 700 тисяч загиблих бійців ЗСУ. 

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