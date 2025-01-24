Втрати Росії станом на 24 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 24 січня ЗСУ знищили 826 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1500 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько/ 826 820 (+1500) осіб / persons,

танків ‒ 9852 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 20508 (+11) од,

артилерійських систем – 22295 (+39) од,

РСЗВ – 1263 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51),

крилаті ракети ‒ 3051 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87) од,

спеціальна техніка ‒ 3715 (+1).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав нову кількість втрат України і Росії у війні. Раніше він повідомляв про мільйон ліквідованих росіян і 700 тисяч загиблих бійців ЗСУ.