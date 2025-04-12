День ангела 12 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 12 квітня

12 квітня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Давида, Івана, Сергія, Марфу, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, врівноважений. В дорослому віці стає допитливим, працьовитим.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, спокійний. В дорослому віці стає справжнім новатором.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, ціленаправленим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві часто слабохарактерний. В дорослому віці стає сильним, справедливим.

Марфа — давньоарамейське ім’я, перекладається як “господиня”. В дитинстві рішуча і впевнена в собі. В дорослому віці стає спортивною, активною.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві вихована, добра. В дорослому віці має багато друзів, товариська.

День ангела 12 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде з тобою, даруючи силу, мудрість і захист. Бажаю тобі здоров'я, удачі та радості на кожному кроці життя. Нехай ангел оберігає тебе від усіх труднощів і дарує гармонію!

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Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі щастя, спокій і впевненість у майбутньому. Нехай твій ангел-хранитель буде завжди поряд, захищаючи від усього лихого та даруючи тільки найкраще.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди направляє тебе до правильних рішень, оберігає від неприємностей і дарує спокій на серці. Бажаю тобі безмежного щастя та удачі, нехай твоє життя буде наповнене світлом і теплом.

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Вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди був поруч і підтримував тебе в будь-яких ситуаціях. Нехай твоя душа буде спокійною, а серце — радісним і відкритим до світу. Нехай всі твої мрії здійсняться!

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Вітаю тебе з святом твого ангела! Нехай він дарує тобі своє небесне тепло, підтримку та захист у всіх справах. Бажаю, щоб цей день був наповнений радістю та гармонією, а кожен новий день приносив тільки найкраще!