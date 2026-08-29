День пам’яті захисників держави 2026: згадаймо тих, хто пожертвував своїм життям заради нас

День пам’яті захисників держави / © pexels.com

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29 серпня в Україні вшановують пам’ять захисників, які загинули, обороняючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день став символом вдячності військовим, які зробили найвищу жертву заради миру та безпеки мільйонів українців.

День пам’яті захисників України / © ТСН

День пам’яті захисників України / © ТСН

День пам’яті захисників України / © ТСН

День пам’яті захисників України / © ТСН

У День пам’яті захисників України люди згадують рідних, друзів і побратимів, які не повернулися з війни. Поширити пам’ятну листівку, написати кілька теплих слів чи просто нагадати про подвиг героїв — це один зі способів зберегти пам’ять про них.

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