Як правильно посмажити котлети: з кришкою чи без, скільки часу

Як смажити котлети

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Важливим етапом у приготуванні смачних і соковитих котлет є їхнє смаження, яке також має певні правила та секрети. Розповідаємо, як посмажити котлети, щоб вони вийшли ідеальними.

Перед початком смаження необхідно добре розігріти сковороду, потім додати олію та дати їй нагрітися. Це запобігає прилипанню котлет і сприяє рівномірному приготуванню. ​

Викладіть котлети на сковороду та обсмажуйте на середньому вогні до утворення рум’яної скоринки з одного боку. Це займає приблизно 2–3 хвилини.

Переверніть котлети на інший бік, зменште вогонь до мінімального та накрийте сковороду кришкою. Смажте ще 4–5 хвилин, щоб котлети добре пропеклися всередині. ​

Як краще смажити котлети: з кришкою чи без

Скільки б кулінарних порад ви не зібрали щодо смаження котлет, думки про те, чи накривати їх кришкою, будуть різними. Кухарі-аматори розділилися: одні вважають, що кришка — запорука соковитості, інші натомість переконані, що під нею котлети втрачають форму.

Істина, як це часто буває, посередині. Щоб досягти ідеального результату, потрібно комбінувати підходи. Спочатку обсмажте котлети до апетитної золотавої скоринки на відкритій пательні. Потім зменште вогонь, накрийте кришкою і дайте їм дійти до готовності. Такий метод дозволить отримати соковиті котлети з хрусткою, золотою поверхнею.

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Накривання сковороди кришкою після утворення скоринки на обох боках котлет сприяє рівномірному приготуванню та збереженню соковитості страви. ​

Скільки часу смажити котлети

Час смаження залежить від виду фаршу:

Яловичі котлети обсмажуйте по 7–8 хвилин з кожного боку на середньому вогні без кришки, потім тушкуйте під кришкою ще 5–7 хвилин. ​

Свинячі котлети смажте по 7 хвилин з кожного боку, після чого тушкуйте під кришкою ще 5–6 хвилин. ​

Курячі котлети обсмажуйте по 6–7 хвилин з кожного боку до утворення золотистої скоринки. ​

Рибні котлети смажте по 3–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки, потім додайте 3–4 столові ложки води та тушкуйте під кришкою ще 8–10 хвилин. ​

Як зрозуміти, чи готові котлети

Щоб переконатися в готовності котлет, натисніть на них виделкою: якщо витікає прозорий сік, страва готова. Усередині котлети повинні мати сірий відтінок без рожевих ділянок. ​