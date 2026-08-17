Яке церковне свято в Україні 24 серпня

Церковне свято 24 серпня / © pexels.com

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24 серпня (6 вересня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євтиха. Святий Євтих жив у I столітті, у часи, коли християнство лише поширювалося світом. За церковним переданням, він був учнем святих апостолів і належав до числа тих мужів, які після Вознесіння Господнього понесли звістку про спасіння народам.

Особливе значення в житті святого мав вплив апостольської проповіді. Євтих почув благу звістку про Христа, прийняв християнське вчення і присвятив себе служінню Церкві. Завдяки своїй щирій вірі, мудрості та духовній ревності він був поставлений на єпископське служіння.

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Святий Євтих проповідував Євангеліє в різних землях, закликаючи людей залишити язичницькі звичаї та навернутися до істинного Бога.

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Життя святого Євтиха було сповнене труднощів. У той час християни часто зазнавали переслідувань з боку язичницької влади, адже відмова поклонятися імператорам і язичницьким богам сприймалася як злочин.

Попри небезпеку, Євтих без страху проповідував про Христа. Він навчав людей любові, смиренню, милосердю та вірності Богові. Його проповіді приводили багатьох до християнської віри.

Святий не прагнув земної слави чи багатства. Усе своє життя він присвятив служінню ближнім, підтримував бідних, зміцнював слабких у вірі та допомагав новонаверненим християнам.

Церковне свято в Україні 24 серпня за старим календарем

За старим календарем 24 серпня в Україні вшановували пам’ять мученика і архідиякона Євпла. Під час переслідування християн за правління імператорів Діоклетіана та Максиміана Євпл був заарештований. Перед судом він відкрито визнав свою віру, тримаючи при собі Євангеліє. За відмову зректися Христа святого піддали мученицьким стражданням і стратили.

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Прикмети 24 серпня

Народні прикмети 24 серпня / © pexels.com

Рясна роса вранці віщує гарну погоду.

Якщо йде дощ — осінь може бути затяжною та вологою.

Якщо день прохолодний і вітряний — осінь прийде раніше, а зима може бути суворішою.

Що не можна робити 24 серпня

За народними віруваннями, день Євтихія варто провести спокійно та мирно. Вважалося, що гучні сварки, крики й конфлікти цього дня можуть принести неприємності та надовго зіпсувати стосунки між людьми. Тому предки радили уникати суперечок і зберігати доброзичливість у спілкуванні.

Що можна робити 24 серпня

Оскільки єпископ Євтихій за переказами був людиною лагідною та врівноваженою, у цей день намагалися наслідувати його характер: проводили час у тиші, займалися домашніми справами, збиралися за родинним столом і присвячували день спокійному відпочинку в колі близьких.

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