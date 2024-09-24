Календар свят на жовтень 2024 року: коли День захисника та День вчителя

У жовтні відзначатимемо одразу кілька свят.
Жовтень багатий на професійні та державні свята. Серед них - День захисників і захисниць України та День учителя.
Календар усіх свят у жовтні - читайте далі.
Календар свят і вихідні в жовтні 2024
Одразу кілька жовтневих свят, які ми раніше святкували 1 жовтня, тепер перенесені на 1 жовтня:
- 1 жовтня - День захисників і захисниць України (День захисника України), День українського козацтва, День ветерана, Всесвітній день геронтолога і Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.
- 2 жовтня - День уролога, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога.
- 4 жовтня - Всесвітній день тварин, Всесвітній день посмішки.
- 5 жовтня - Всесвітній день учителя.
- 6 жовтня - День учителя в Україні (День працівників освіти), День територіальної оборони України (День ТРО).
- 7 жовтня - Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора.
- 8 жовтня - День юриста України.
- 9 жовтня - Всесвітній день пошти.
- 10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології.
- 12 жовтня - Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з артритом.
- 13 жовтня - День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України, День художника.
- 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук.
- 16 жовтня - Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога.
- 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
- 18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.
- 19 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості.
- 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара.
- 22 жовтня - Всесвітній день людей з вадами мовлення.
- 27 жовтня - День української писемності та мови, День автомобіліста.
- 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день анімації.
- 29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом.
- 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря.
Вихідні у жовтні 2024
Під час воєнного стану офіційні вихідні дні в Україні - це суботи та неділі. Додаткових вихідних під час війни не передбачено. Водночас ведержавних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на свій розсуд.
Традиційно в жовтні 31 календарний день, з них - 23 робочі дні та 8 вихідних.
Вихідні дні жовтня 2024: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Раніше ми підготували церковний календар на жовтень 2024 року: перелік свят за новим календарем.
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