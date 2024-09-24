Календар свят на жовтень 2024 року: коли День захисника та День вчителя

У жовтні відзначатимемо одразу кілька свят.

Жовтень багатий на професійні та державні свята. Серед них - День захисників і захисниць України та День учителя.

Календар усіх свят у жовтні - читайте далі.

Календар свят і вихідні в жовтні 2024

Одразу кілька жовтневих свят, які ми раніше святкували 1 жовтня, тепер перенесені на 1 жовтня:

1 жовтня - День захисників і захисниць України (День захисника України), День українського козацтва, День ветерана, Всесвітній день геронтолога і Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.

День захисника в Україні

2 жовтня - День уролога, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога.

- День уролога, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога. 4 жовтня - Всесвітній день тварин, Всесвітній день посмішки.

- Всесвітній день тварин, Всесвітній день посмішки. 5 жовтня - Всесвітній день учителя.

День учителя в Україні 6 жовтня / Фото: Pexels

6 жовтня - День учителя в Україні (День працівників освіти), День територіальної оборони України (День ТРО).

- День учителя в Україні (День працівників освіти), День територіальної оборони України (День ТРО). 7 жовтня - Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора.

- Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора. 8 жовтня - День юриста України.

- День юриста України. 9 жовтня - Всесвітній день пошти.

- Всесвітній день пошти. 10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології.

- Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології. 12 жовтня - Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з артритом.

- Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з артритом. 13 жовтня - День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України, День художника.

- День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України, День художника. 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук.

- Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук. 16 жовтня - Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога.

- Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога. 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. 18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

- Європейський день боротьби з торгівлею людьми. 19 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості.

- День працівників целюлозно-паперової промисловості. 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара.

- Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара. 22 жовтня - Всесвітній день людей з вадами мовлення.

- Всесвітній день людей з вадами мовлення. 27 жовтня - День української писемності та мови, День автомобіліста.

- День української писемності та мови, День автомобіліста. 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день анімації.

- День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день анімації. 29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом.

- Всесвітній день боротьби з інсультом. 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря.

Вихідні у жовтні 2024

Під час воєнного стану офіційні вихідні дні в Україні - це суботи та неділі. Додаткових вихідних під час війни не передбачено. Водночас ведержавних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на свій розсуд.

Традиційно в жовтні 31 календарний день, з них - 23 робочі дні та 8 вихідних.

Вихідні дні жовтня 2024: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Раніше ми підготували церковний календар на жовтень 2024 року: перелік свят за новим календарем.

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