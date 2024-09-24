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Календар свят на жовтень 2024 року: коли День захисника та День вчителя

Календар свят на жовтень 2024 року: коли День захисника та День вчителя

Календар свят у жовтні / Фото: Unsplash

У жовтні відзначатимемо одразу кілька свят.

Жовтень багатий на професійні та державні свята. Серед них - День захисників і захисниць України та День учителя.

Календар усіх свят у жовтні - читайте далі.

Календар свят і вихідні в жовтні 2024

Одразу кілька жовтневих свят, які ми раніше святкували 1 жовтня, тепер перенесені на 1 жовтня:

  • 1 жовтня - День захисників і захисниць України (День захисника України), День українського козацтва, День ветерана, Всесвітній день геронтолога і Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.
День захисника в Україні / ©
День захисника в Україні
  • 2 жовтня - День уролога, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога.
  • 4 жовтня - Всесвітній день тварин, Всесвітній день посмішки.
  • 5 жовтня - Всесвітній день учителя.
День учителя в Україні 6 жовтня / © Pexels
День учителя в Україні 6 жовтня / Фото: Pexels
  • 6 жовтня - День учителя в Україні (День працівників освіти), День територіальної оборони України (День ТРО).
  • 7 жовтня - Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора.
  • 8 жовтня - День юриста України.
  • 9 жовтня - Всесвітній день пошти.
  • 10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології.
  • 12 жовтня - Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з артритом.
  • 13 жовтня - День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України, День художника.
  • 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук.
  • 16 жовтня - Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога.
  • 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
  • 18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.
  • 19 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості.
  • 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара.
  • 22 жовтня - Всесвітній день людей з вадами мовлення.
  • 27 жовтня - День української писемності та мови, День автомобіліста.
  • 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день анімації.
  • 29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом.
  • 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря.

Вихідні у жовтні 2024

Під час воєнного стану офіційні вихідні дні в Україні - це суботи та неділі. Додаткових вихідних під час війни не передбачено. Водночас ведержавних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на свій розсуд.

Традиційно в жовтні 31 календарний день, з них - 23 робочі дні та 8 вихідних.

Вихідні дні жовтня 2024: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Раніше ми підготували церковний календар на жовтень 2024 року: перелік свят за новим календарем.

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