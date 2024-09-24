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Календарь праздников на октябрь 2024 года: когда День защитника и День учителя

Календарь праздников на октябрь 2024 года: когда День защитника и День учителя

Календарь праздников в октябре / Фото: Unsplash

В октябре отметим сразу несколько праздников.

Октябрь богат профессиональными и государственными праздниками. Среди них – День защитников и защитниц Украины и День учителя.

Календарь всех праздников в октябре – читайте дальше.

Календарь праздников и выходные в октябре 2024 г.

Сразу несколько октябрьских праздников, которые мы раньше праздновали 1 октября, теперь перенесены на 1 октября.

  • 1 октября — День защитников и защитниц Украины (День защитника Украины), День украинского казачества, День ветерана, Всемирный день геронтолога и Международный день пожилых людей, Международный день музыки.
День защитника в Украине / ©
День защитника в Украине
  • 2 октября – День уролога, Международный день ненасилия, Международный день социального педагога.
  • 4 октября – Всемирный день животных, Всемирный день улыбки.
  • 5 октября – Всемирный день учителя.
День учителя в Украине 6 октября / © Pexels
День учителя в Украине 6 октября / Фото: Pexels
  • 6 октября – День учителя в Украине (День работников образования), День территориальной обороны Украины (День ТРО).
  • 7 октября – Международный день врача, Всемирный день архитектора.
  • 8 октября – День юриста Украины.
  • 9 октября – Всемирный день почты.
  • 10 октября – Всемирный день психического здоровья, Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии.
  • 12 октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи, Всемирный день борьбы с артритом.
  • 13 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профсоюзов Украины, День художника.
  • 15 октября – Всемирный день деревенской женщины, Международный день белого тростника, Всемирный день борьбы с раком груди, Всемирный день мытья рук.
  • 16 октября – Всемирный день здорового питания, Всемирный день продовольствия, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога.
  • 17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
  • 18 октября – Европейский день борьбы с торговлей людьми.
  • 19 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
  • 20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, День работников пищевой промышленности, Всемирный день профилактики остеопороза, Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара.
  • 22 октября – Всемирный день людей с недостатками речи.
  • 27 октября – День украинской письменности и языка, День автомобилиста.
  • 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день школьных библиотек, Международный день анимации.
  • 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
  • 31 октября – Международный день Черного моря.

Выходные в октябре 2024

Во время военного положения официальные выходные дни в Украине – это субботы и воскресенья. Дополнительные выходные во время войны не предусмотрены. В то же время в государственных компаниях работодатель может устанавливать выходные по своему усмотрению.

Традиционно в октябре 31 календарный день, из них – 23 рабочих дня и 8 выходных.

Выходные дни октября 2024 года: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Ранее мы подготовили церковный календарь на октябрь 2024 : перечень праздников по новому календарю.

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