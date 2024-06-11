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Модний педикюр на літо 2024: тренди для стильних дівчат

Модний педикюр на літо 2024: тренди для стильних дівчат

Тренди педикюру

Тренди педикюру 2024

Час подумати про ідеї для літнього педикюру. Тренди педикюру 2024 мають значно лаконічніший вигляд, ніж тренди манікюру. В моді дизайн без надмірної кількості яскравих елементів, складних орнаментів та й об'ємних деталей. Зате можна експериментувати з кольором та типом покриття.

Які ідеї педикюру пропонують експерти на літо 2024 року

Прозоро-рожевий колір

Прозоро рожевий колір - класика для педикюру, цей колір вічний. А все через те, що цей колір не лише приємний, а й  легко поєднуються з будь-яким одягом, з будь-яким іншим кольором. Плюс його ще в тому, що коли нігті відростають, це не так помітно, як з педикюром яскравого кольору.

Рожевий педикюр / ©
Рожевий педикюр

Червоний колір

Якщо ви хочете  більш яскравий колір педикюру на літо, але хочете, щоб він залишався вічним,  скористайтеся червоним кольором. Виберіть відтінок, який вам більше до вподоби - від яскраво-червоного кольору маку до червоної сангрії.

Червоний педикюр / ©
Червоний педикюр

Молочний френч

Молочний колір нігтів, який так само в тренді цього сезону, безперечно є чудовим вибором.  Молочний колір виглядає шикарно сам по собі або з французьким кінчиком.

Молочний педикюр / ©
Молочний педикюр

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