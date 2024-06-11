Модний педикюр на літо 2024: тренди для стильних дівчат

Час подумати про ідеї для літнього педикюру. Тренди педикюру 2024 мають значно лаконічніший вигляд, ніж тренди манікюру. В моді дизайн без надмірної кількості яскравих елементів, складних орнаментів та й об'ємних деталей. Зате можна експериментувати з кольором та типом покриття.

Які ідеї педикюру пропонують експерти на літо 2024 року

Прозоро-рожевий колір

Прозоро рожевий колір - класика для педикюру, цей колір вічний. А все через те, що цей колір не лише приємний, а й легко поєднуються з будь-яким одягом, з будь-яким іншим кольором. Плюс його ще в тому, що коли нігті відростають, це не так помітно, як з педикюром яскравого кольору.

Рожевий педикюр

Червоний колір

Якщо ви хочете більш яскравий колір педикюру на літо, але хочете, щоб він залишався вічним, скористайтеся червоним кольором. Виберіть відтінок, який вам більше до вподоби - від яскраво-червоного кольору маку до червоної сангрії.

Червоний педикюр

Молочний френч

Молочний колір нігтів, який так само в тренді цього сезону, безперечно є чудовим вибором. Молочний колір виглядає шикарно сам по собі або з французьким кінчиком.

Молочний педикюр