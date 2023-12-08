Навіщо додавати до пральної машини сіль, олію, перець — результати вас приголомшать

Насправді у кожної господині є свої лайфгаки, що додати до порошку під час прання в пральній машині, щоб відіпрати речі. І всі методи дійсно дієві.

Може здатися неприємним, якщо речі будуть пратися у пральній машині в перці, солі чи олії. Але, виявляється, якщо ці компоненти поєднати з порошком, можна отримати приголомшливий результат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому краще не прасувати постільну білизну.

Чорний перець

Додайте його до прального порошку, якщо хочете, щоб одяг довгий час не втрачав свій колір після прання. Достатньо всього лише однієї чайної ложки. Засипати перець потрібно у відділення для полоскання, а прання краще запускати в холодній воді. Коли цикл прання закінчиться, ви помітите, що речі стали набагато яскравішими. Це працює навіть з темними футболками та джинсами.

Соняшникова олія

Викидаєте кухонні рушники та постільну білизну вже через рік від початку використання, тому що вони стають жорсткими після прання? Якщо будете використовувати соняшникову олію, такого не станеться. Цей продукт вже потрібно наливати всередину барабана. Олія не лише пом'якшує тканину, але й допомагає позбутися неприємних запахів краще за будь-який кондиціонер.

Олія, сода та мило

Додайте всі ці компоненти у гарячу воду, приготувавши розчин, і ви зможете ефективно очистити білизну від будь-яких плям. Вам знадобиться приблизно 8 літрів такої рідини. Мило краще натерти на тертці, щоб воно швидше розчинилося. А щоб речі ще й позбулися неприємного запаху, замочіть їх у такому розчині і залишіть на 8-10 годин. Не забувайте час від часу перемішувати. Далі ретельно прополощіть і виперіть у пральній машині.

Олія з пральним порошком

Такий лайфгак особливо підійде, якщо вам потрібно випрати кухонні рушники. Кип'ятіння позбавить їх бактерій та хвороботворних мікробів. Поставте на вогонь емальовану каструлю, зачекайте, щоб вода закипіла. Додайте пральний порошок і дві столові ложки олії. Ретельно перемішайте. Залишіть кухонні рушники "варитися" на повільному вогні на 1 годину. Потім, коли охолонуть, прополощіть. Однак фахівці не радять кип'ятити речі надто часто, адже так вони швидше зношуються.

Сіль

Сіль має такі ж властивості, що і чорний перець. Її можна додавати до відділення для прального порошку, щоб колір речей знову став яскравим і не вицвітав. Достатньо всього лише однієї столової ложки. Сіль підходить як для кольрових, так і для білих тканин. А якщо боїтесь засипати її в пральну машину, можете розвести у теплій воді і замочити речі в тазу. Сіль також чудово впорається з жовтими плямами від поту. Очищає вона і кров, але тоді замочувати потрібно у холодній воді.

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