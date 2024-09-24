Навіщо у коктейлях дві трубочки: майже ніхто не знає, як їх використовувати

Трубочки доповнюють далеко не кожен коктейль. Міцні напої, які подають в маленьких чарках і випиваються одним ковтком, не потребують соломинок. А безалкогольні та слабоалкогольні напої, які варто пити повільно, насолоджуючись смаком, бармени доповнюють однією чи двома трубочками.

Яка історія виникнення трубочок для коктейлів

Трубочки придумали кілька століть тому, і ось навіщо. Історики вважають, що їх використовували, коли пили напої, які нагадують сучасне пиво чи вино. На той час технологія фільтрування напоїв була не такою якісною, як сучасна, тому на дні склянок залишався осад. А трубочка дозволяла випити чистий напій.

Для вельмож і багатих містян трубочки виготовлялися із золота і срібла. А звичайні люди користувалися соломинками, які швидко псувалися і залишали по собі смак соломи. А ось сучасні пластикові трубочки абсолютно нейтральні, тому жодним чином не впливають на смак та якість напою.

Навіщо в коктейлі потрібні дві трубочки

Існує декілька відповідей на це запитання.

Досить часто бармени заміняють одну широку трубочку двома звичайними, якщо напій густий і з м’якоттю. Дві трубочки мають більш привабливий вигляд і не пропускають маленьких шматочків льоду. Друга трубочка у склянці з коктейлем дає зрозуміти, що напій необхідно розмішати. Часто відвідувачі закладів замовляють велику порцію коктейлю на двох і п’ють з одного келиха. Дві трубочки у такому випадку дозволяють дотримуватися правил особистої гігієни. Іноді бармени так роблять, щоб клієнт випив швидше напій із двох трубочок та замовив новий коктейль. Якщо коктейль має кілька шарів, дві трубочки дозволяють скуштувати смак кожного шару окремо. Для закоханих пар коктейль із двома трубочками допомагає підкреслити близькість. Також дві соломинки часто виконують декоративну функцію, так як коктейльні вишні, цукати, квіти, оливки тощо.

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