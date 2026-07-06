Названо наймодніший колір волосся літа 2026: відтінок, який личить абсолютно всім жінкам

Які відтінки волосся в моді влітку 2026 / © Фото з відкритих джерел

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Щосезону перукарі та стилісти визначають головні тренди у фарбуванні волосся. Влітку 2026 року особливу популярність здобув природний, теплий і водночас благородний відтінок, який уже називають універсальним вибором для жінок будь-якого віку. Йдеться про медовий блонд (Honey Blonde) — колір, що додає обличчю свіжості, підкреслює природну красу та не потребує надто складного догляду.

Чому медовий блонд став головним трендом літа 2026

Які відтінки волосся в моді влітку 2026 / © Фото з відкритих джерел

Після кількох сезонів популярності холодних платинових і попелястих відтінків мода знову повернулася до натуральності. Медовий блонд поєднує золотисті, карамельні та світло-бежеві переливи, завдяки чому волосся стає живим, об’ємним і блискучим.

Цей колір чудово відбиває сонячне світло, створюючи ефект природного вигоряння на сонці. Саме тому зачіска здається більш густою, а локони — доглянутими навіть без складного укладання.

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Ще одна перевага модного фарбування — м’які переходи між відтінками. Відрослі корені не так помітні, тому відвідувати перукаря доводиться рідше.

Кому найбільше личить цей модний відтінок

Які відтінки волосся в моді влітку 2026 / © Фото з відкритих джерел

Стилісти називають медовий блонд одним із найуніверсальніших кольорів останніх років. Він підходить власницям світлої, оливкової та навіть засмаглої шкіри.

Цей колір буде ідеальним для жінок із зеленими, блакитними, сірими та світло-карими очима. Теплі переливи роблять погляд виразнішим, а риси обличчя — м’якшими.

Навіть якщо натуральний колір волосся темно-русявий або каштановий, досвідчений колорист може створити плавний перехід до модного медового відтінку без різкого контрасту.

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Які техніки фарбування будуть найпопулярнішими

Які відтінки волосся в моді влітку 2026 / © Фото з відкритих джерел

Улітку 2026 року стилісти радять відмовитися від однотонного фарбування. Натомість найбільш актуальними залишаються техніки, які створюють природний ефект сонячних відблисків.

Найчастіше майстри використовують балаяж, аіртач, шатуш або м’яке мелірування. Завдяки цьому волосся набуває багатогранного кольору, а зачіска виглядає максимально природно.

Саме поєднання кількох теплих відтінків робить медовий блонд таким дорогим і розкішним.

Як доглядати за волоссям після фарбування

Які відтінки волосся в моді влітку 2026 / © Фото з відкритих джерел

Щоб модний відтінок довше залишався насиченим, необхідно використовувати шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся. Вони допомагають зберегти пігмент і підтримують природний блиск.

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Також фахівці радять хоча б раз на тиждень наносити живильні маски та термозахист перед використанням фену, плойки чи випрямляча. У літній період волосся бажано захищати від палючого сонця за допомогою спеціальних спреїв із UV-фільтрами.

Регулярне зволоження допоможе уникнути сухості, а колір залишатиметься яскравим значно довше.

Які ще відтінки будуть у моді цього літа

Окрім медового блонду, популярністю користуватимуться карамельний, вершковий блонд, пшеничний блонд, теплий шоколад і світлий мідний. Усі вони відповідають головній тенденції 2026 року — максимально природному вигляду без різких контрастів.

Стилісти дедалі частіше рекомендують обирати кольори, які гармоніюють із природним відтінком волосся, а не кардинально його змінюють.

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