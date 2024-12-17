Названо оптимальну дозу алкоголю для вживання в новорічну ніч

Медики рекомендують помірно вживати алкоголь та їжу в новорічну ніч, щоб потім не мати проблем зі здоров’ям.

Жодне свято не обходиться без алкогольних напоїв, і Новий рік не є винятком. Однак забагато їжі та алкоголю можуть стати непомірним навантаженням для печінки. Тому медики встановили допустимі ліміти міцних напоїв для святкування Нового року, які не шкодитимуть здоров’ю.

Скільки можна пити алкоголю в новорічну ніч: поради наркологів

Наркологи рекомендують встановити такі ліміти вживання алкоголю у новорічну ніч:

міцні алкогольні напої (горілка, віскі, ром, текіла тощо) – не більше 150 грамі;

шампанське та різноманітні вина – 200 грамів.

Своєю чергою Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує тижневу норму алкоголю, яка не шкодитиме здоров’ю:

не більше 150 грамів міцних напоїв (горілка, коньяк, віскі, ром тощо);

не більше 200 грамів сухого чи напівсухого вина або шампанського;

не більше 1 літра пива.

Лікарі закликають пам’ятати про подвійне навантаження на печінку в новорічну ніч, адже жирна чи гостра їжа впливають на неї так само негативно, як і алкоголь.

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