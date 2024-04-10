Не до 100%: до якого відсотка заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею

Смартфони принесли у наше життя додаткові зручності, але, на відміну від старих мобільних телефонів, їхня батарея сідає набагато швидше. Тому ми часто ставимо їх на зарядку. А з часом помічаємо, що акумулятор почав тримати заряд гірше. Чи пов'язано це з неправильним заряджанням ґаджету?

Якщо говорити про те, як правильно заряджати телефон, варто спочатку розібратися, які батареї використовуються в сучасних пристроях. Більшість виробників смартфонів ставлять в свої ґаджети літій-іонні накопичувачі заряду, які розраховані, приблизно, на тисячу циклів заряджання-розряджання. Після цього їх краще змінити.

Але тривалість періоду експлуатації також залежить від правильного догляду за смартфоном. Щоб не зіпсувати батарею раніше відведеного терміну, варто дізнатися, до скількох відсотків потрібно заряджати телефон і як його правильно розряджати.

Насамперед, варто зазначити, що фахівці рекомендують протягом доби заряджати смартфон кілька разів. При цьому щоразу додавати до заряду 10-20%. Також не можна давати ґаджету повністю розряджатися і вимикатися.

Термін життя батареї прямо залежить від того, до скількох відсотків власник смартфона щоразу його заряджає. Тут існують чіткі вказівки. Наприклад, щоразу повністю заряджати акумулятор не варто. Чому не можна заряджати телефон до 100%? Річ у тім, що в такому разі структура батареї зруйнується швидше.

На яких показниках краще тримати рівень заряду? Бажано намагатися не опускатися нижче 20% і не піднімати понад 80%. Якщо ви будете дотримуватися цього правила, батарея прослужить значно довше, адже не буде перенапруження, яке виникає під час повного заряджання.

Існує ще один важливий нюанс, про який варто пам'ятати. Багатьох хвилює, чи можна ставити телефон на заряджання на всю ніч? Робити так не варто і не лише тому, що батарея швидко зарядиться до 100%. Після заряджання на повну, процес припиняється, але з часом телефон розряджається і заряджання відновлюється. Якщо робити так надто часто, то батарея деградує в пришвидшеному режимі.

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