Не до 100%: до какого процента заряжать телефон, чтобы не испортить батарею

Смартфоны принесли в нашу жизнь дополнительные удобства, но в отличие от старых мобильных телефонов их батарея садится гораздо быстрее. Потому мы часто ставим их на зарядку. А со временем подмечаем, что аккумулятор начал держать заряд хуже. Связано ли это с неправильной зарядкой гаджета?

Если говорить о том, как правильно заряжать телефон, следует сначала разобраться, какие батареи используются в современных устройствах. Большинство производителей смартфонов ставят в свои гаджеты литий-ионные накопители заряда, которые рассчитаны примерно на тысячу циклов зарядки-разрядки. После этого их лучше поменять.

Но продолжительность периода эксплуатации также зависит от правильного ухода за смартфоном. Чтобы не испортить батарею раньше отведенного срока, следует узнать, до скольких процентов нужно заряжать телефон и как его правильно разряжать.

Прежде всего стоит отметить, что специалисты рекомендуют в течение суток заряжать смартфон несколько раз. При этом каждый раз добавлять в заряд 10-20%. Также нельзя давать гаджету полностью разряжаться и выключаться.

Срок жизни батареи напрямую зависит от того, до сколь процентов владелец смартфона каждый раз его заряжает. Здесь существуют четкие указания. К примеру, каждый раз полностью заряжать аккумулятор не стоит. Почему нельзя заряжать телефон до 100%? Дело в том, что в таком случае структура батареи разрушится быстрее.

На каких показателях лучше держать уровень заряда? Желательно стараться не опускаться ниже 20% и не поднимать более 80%. Если вы будете соблюдать это правило, батарея прослужит значительно дольше, ведь не будет перенапряжения, возникающего при полной зарядке.

Существует еще один важный нюанс, о котором следует помнить. Многих волнует, можно ли ставить телефон на подзарядку на всю ночь? Делать так не стоит и не только потому, что батарея быстро зарядится до 100%. После зарядки на полную процесс прекращается, но со временем телефон разряжается и зарядка восстанавливается. Если делать так слишком часто, батарея деградирует в ускоренном режиме.

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