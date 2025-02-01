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"Олів'є" по новому: оригінальний рецепт класичного салату

"Олів'є" по новому: оригінальний рецепт класичного салату

Олів'є. Фото: Facebook.

Поєднання продуктів здивує.

"Олів'є"!. Страва, яку колись готували лишень на Новий рік. Тепер вона з'являється на столі - не лише у свято. Аби улюблене "Олів'є" трошки урізноманітнити, кулінари додають до нього інші або ж додаткові інгредієнти. 

ТСН.ua підготував рецепт "Олів'є" на новий лад - з авокадо і креветками.

Інгредієнти:

  • 300 г великих креветок
  • 100 г зеленого горошку
  • 10-12 перепелиних яєць, 
  • один свіжий або малосольний огірок
  • одне авокадо, 
  • одна-дві цибулі-шалот
  • майонез
  • сік лайма або лимона
  • сіль-перець

Приготування

  1. Креветки порізати на середні шматки. 
  2. Яйця зварити круто. Очистити і дрібно нарізати.
  3. Огірок, цибулю та авокадо нарізати кубиками.
  4. Змішати цибулю з яйцями, огірком, авокадо, горошком. Додати креветки. 
  5. Заправити домашнім майонезом, до смаку полити соком лайма або лимона. Посолити та поперчити.

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