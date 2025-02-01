"Олів'є" по новому: оригінальний рецепт класичного салату

Поєднання продуктів здивує.
"Олів'є"!. Страва, яку колись готували лишень на Новий рік. Тепер вона з'являється на столі - не лише у свято. Аби улюблене "Олів'є" трошки урізноманітнити, кулінари додають до нього інші або ж додаткові інгредієнти.
ТСН.ua підготував рецепт "Олів'є" на новий лад - з авокадо і креветками.
Інгредієнти:
- 300 г великих креветок
- 100 г зеленого горошку
- 10-12 перепелиних яєць,
- один свіжий або малосольний огірок
- одне авокадо,
- одна-дві цибулі-шалот
- майонез
- сік лайма або лимона
- сіль-перець
Приготування
- Креветки порізати на середні шматки.
- Яйця зварити круто. Очистити і дрібно нарізати.
- Огірок, цибулю та авокадо нарізати кубиками.
- Змішати цибулю з яйцями, огірком, авокадо, горошком. Додати креветки.
- Заправити домашнім майонезом, до смаку полити соком лайма або лимона. Посолити та поперчити.