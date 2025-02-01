"Олів'є" по новому: оригінальний рецепт класичного салату

"Олів'є"!. Страва, яку колись готували лишень на Новий рік. Тепер вона з'являється на столі - не лише у свято. Аби улюблене "Олів'є" трошки урізноманітнити, кулінари додають до нього інші або ж додаткові інгредієнти.

ТСН.ua підготував рецепт "Олів'є" на новий лад - з авокадо і креветками.

Інгредієнти:

300 г великих креветок

100 г зеленого горошку

10-12 перепелиних яєць,

один свіжий або малосольний огірок

одне авокадо,

одна-дві цибулі-шалот

майонез

сік лайма або лимона

сіль-перець

Приготування

Креветки порізати на середні шматки. Яйця зварити круто. Очистити і дрібно нарізати. Огірок, цибулю та авокадо нарізати кубиками. Змішати цибулю з яйцями, огірком, авокадо, горошком. Додати креветки. Заправити домашнім майонезом, до смаку полити соком лайма або лимона. Посолити та поперчити.

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