"Оливье" по новому: оригинальный рецепт классического салата

Сочетание продуктов удивит.
"Оливье"! Блюдо, которое когда-то готовили только на Новый год. Теперь она появляется на столе – не только в праздник. Чтобы любимое "Оливье" немного разнообразить, кулинары добавляют к нему другие или дополнительные ингредиенты.
ТСН.ua подготовил рецепт "Оливье" на новый лад – с авокадо и креветками.
Ингредиенты:
- 300 г крупных креветок
- 100 г зеленого горошка
- 10-12 перепелиных яиц,
- один свежий или малосольный огурец
- одно авокадо,
- один-два лука-шалот
- майонез
- сок лайма или лимона
- соль-перец
Приготовление
- Креветки порезать на средние куски.
- Яйца сварить вкрутую. Очистить и мелко порезать.
- Огурец, лук и авокадо порезать кубиками.
- Смешать лук с яйцами, огурцом, авокадо, горошком. Добавить креветки.
- Заправить домашним майонезом, по вкусу полить соком лайма или лимона. Посолить и поперчить.