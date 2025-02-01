"Оливье" по новому: оригинальный рецепт классического салата

"Оливье"! Блюдо, которое когда-то готовили только на Новый год. Теперь она появляется на столе – не только в праздник. Чтобы любимое "Оливье" немного разнообразить, кулинары добавляют к нему другие или дополнительные ингредиенты.

ТСН.ua подготовил рецепт "Оливье" на новый лад – с авокадо и креветками.

Ингредиенты:

300 г крупных креветок

100 г зеленого горошка

10-12 перепелиных яиц,

один свежий или малосольный огурец

одно авокадо,

один-два лука-шалот

майонез

сок лайма или лимона

соль-перец

Приготовление

Креветки порезать на средние куски. Яйца сварить вкрутую. Очистить и мелко порезать. Огурец, лук и авокадо порезать кубиками. Смешать лук с яйцами, огурцом, авокадо, горошком. Добавить креветки. Заправить домашним майонезом, по вкусу полить соком лайма или лимона. Посолить и поперчить.

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