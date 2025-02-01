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"Оливье" по новому: оригинальный рецепт классического салата

"Оливье" по новому: оригинальный рецепт классического салата

Оливье. Фото: Facebook.

Сочетание продуктов удивит.

"Оливье"! Блюдо, которое когда-то готовили только на Новый год. Теперь она появляется на столе – не только в праздник. Чтобы любимое "Оливье" немного разнообразить, кулинары добавляют к нему другие или дополнительные ингредиенты.

ТСН.ua подготовил рецепт "Оливье" на новый лад – с авокадо и креветками.

Ингредиенты:

  • 300 г крупных креветок
  • 100 г зеленого горошка
  • 10-12 перепелиных яиц,
  • один свежий или малосольный огурец
  • одно авокадо,
  • один-два лука-шалот
  • майонез
  • сок лайма или лимона
  • соль-перец

Приготовление

  1. Креветки порезать на средние куски.
  2. Яйца сварить вкрутую. Очистить и мелко порезать.
  3. Огурец, лук и авокадо порезать кубиками.
  4. Смешать лук с яйцами, огурцом, авокадо, горошком. Добавить креветки.
  5. Заправить домашним майонезом, по вкусу полить соком лайма или лимона. Посолить и поперчить.

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