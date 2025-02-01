Почему россияне атаковали прифронтовые территории Украины ракетами X-101: ответ эксперта

В городах, которые ближе к линии боевого столкновения есть вероятность, что ПВО не успеет перехватить ракеты X-101.

Россияне атаковали прифронтовые территории Украины ракетами X-101, понимая, что Киев защищен.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

По словам эксперта, эффективность этих ракет не так велика, системы ПВО могут быстро среагировать.

"В городах, которые ближе к линии боевого столкновения, есть вероятность, что их (ракеты X-101 – ред.) не успеют перехватить", – объяснил Криволап.

Напомним, в ночь на 1 февраля оккупанты РФ совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА Shahed и дронами-имитаторами других типов. Россияне запустили 165 воздушных целей. ПВО уничтожила 56 БпЛА и часть ракет.

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