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Чому росіяни атакували прифронтові території України ракетами X-101: відповідь експерта

Чому росіяни атакували прифронтові території України ракетами X-101: відповідь експерта

Крилаті ракети Х-101 / Фото: defence-ua.com

У містах, які ближче до лінії бойового зіткнення, є вірогідність, що ППО не встигне перехопити ракети X-101.

Росіяни атакували прифронтові території України ракетами X-101, бо розуміють, що Київ захищений.

Про це в етері КИЇВ24 розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За словами експерта, ефективність цих ракет не така велика, системи ППО можуть швидко зреагувати.

"Натомість у містах, які ближче до лінії бойового зіткнення, є вірогідність, що їх (ракети X-101 – ред.) не встигнуть перехопити", – пояснив Криволап. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого окупанти РФ здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА Shahed і дронами-імітаторами інших типів. Росіяни запустили 165 повітряних цілей. ППО знищила 56 БпЛА та частину ракет.

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