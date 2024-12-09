Pantone вибрав колір 2025 року

Який колір буде головним 2025 року

Щороку програма Pantone Color of the Year Інституту кольору Pantone залучає дизайнерську спільноту та ентузіастів кольору до обговорення взаємозв'язку між кольором і культурою.

Щоб визначити колір наступного року, Pantone запрошує експертів з кольору з усього світу. Фахівці аналізують тенденції подіумів, стритстайл, артпроєкти, гардероби знаменитостей. Але модою справа не обмежується. Команда також аналізує, що сталося у житті суспільства за останній рік в інших сферах: соціальних мережах, кіно, мистецтві, технологіях та навіть у політиці. За словами Леатріс Ейсман, виконавчого директора Інституту кольору Pantone: "Мода, безумовно, відіграє велику роль, але ми також повинні виправдовувати назву кольору, коли бачимо його і в інших сферах. Дивимося, які нові фільми виходять. Які кольори використовують? Чи використовується новий ефект? Ми дивимося на автомобілі, що розробляються, тому що, коли ви говорите про технології, ви повинні дивитися на обробку автомобілів. Вони на світлові роки попереду у технологіях, які використовують для створення своїх кольорів".

Головним кольором 2025 року став Pantone 17-1230 Mocha Mousse — відтінок коричневого, який викликає асоціації з шоколадом і кавою, даруючи відчуття тепла та задоволення

Mocha Mousse — це "зігрівальний коричневий відтінок, просочений багатством. Він живить нас спогадами про смачні властивості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту. В основі PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежить наше прагнення до щоденних задоволень і виражає рівень продуманої поблажливості".

Чому всім так цікавий колір року Pantone

Колір наступного року оголошують у грудні, він відображає глобальні тенденції та настрої у суспільстві, культурі. Його важливість можна пояснити такими чинниками:

Споживчим, насамперед. Pantone заявлена ​​як компанія, яка допомагає брендам розробити власну колірну айдентику. Колір року за версією Pantone показує, що колір відіграє важливу роль у рішенні споживача купувати щось чи ні. Споживачі замислюються, яке враження можуть справити за допомогою кольору, тому що колір є важливою частиною повідомлення, яке ви надсилаєте світу.

Другий чинник – соціальний. Колір року, на думку співробітників Pantone, допомагає зрозуміти, в якому світі ми зараз живемо: "Він постає як візуальна мова, за допомогою якої можуть спілкуватися люди різних культур, поколінь та географії".

Колір Mocha Mousse виходить за межі традиційного сприйняття коричневого кольору, як простого і заземленого, додаючи нотки елегантності та вишуканості. Інститут кольору зазначає, що цей відтінок асоціюється з глобальним прагненням до гармонії та зв'язку, підкреслюючи важливість моментів спокою, тепла і близькості в сучасному світі, відображає прагнення людства до комфорту та насолоди простими речами.

Додаємо Mocha Mousse до свого гардероба

Стилісти радять використовувати цей колір у своєму гардеробі, експериментувати з текстурами, поєднуючи кашемір, шкіру або оксамит для ефектних луків: "2025 року ми всі будемо носити "шоколадний" затишок".

Колір року у гардеробі

"Це теплий, насичений коричневий відтінок, який нагадує молочний шоколад, ароматну каву та затишок зимових вечорів. Він символізує комфорт, задоволення та гармонію, яких так прагне сучасний світ. Цей колір — не просто тренд, а спосіб повернутись до себе, до справжніх емоцій і теплих моментів". Колір абсолютно універсальний, він поєднується як з нейтральними відтінками, так і з яскравими акцентами.

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