Pantone выбрал цвет 2025 года

Какой цвет будет главным в 2025 году

Каждый год программа Pantone Color of the Year Института цвета Pantone привлекает дизайнерское сообщество и энтузиастов цвета для обсуждения взаимосвязи между цветом и культурой.

Чтобы определить цвет в следующем году, Pantone приглашает экспертов по всему миру. Специалисты анализируют тенденции подиумов, стритстайл, арт-проекты, гардеробы знаменитостей. Но модой дело не ограничивается. Команда также анализирует, что произошло в жизни общества за последний год в других областях: социальных сетях, кино, искусстве, технологиях и даже в политике. По словам Леатрис Эйсман, исполнительного директора Института цвета Pantone: «Мода, безусловно, играет большую роль, но мы также должны оправдывать название цвета, видя его и в других областях. Смотрим какие новые фильмы выходят. Какие цвета используются? Используется ли новый эффект? Мы смотрим на разрабатываемые автомобили, потому что когда вы говорите о технологиях, вы должны смотреть на обработку автомобилей. Они на световые годы впереди в технологиях, которые используются для создания своих цветов».

Главным цветом в 2025 году стал Pantone 17-1230 Mocha Mousse – оттенок коричневого, который вызывает ассоциации с шоколадом и кофе, даря ощущение тепла и удовольствия.

Mocha Mousse — это "согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он питает нас воспоминаниями о вкусных свойствах шоколада и кофе, отвечая на наше стремление к комфорту. В основе PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежит наше стремление к ежедневным удовольствиям и выражает уровень продуманного снисхождения" .

Почему всем так интересен цвет года Pantone

Цвет в следующем году объявляется в декабре, он отражает глобальные тенденции и настроения в обществе, культуре. Его важность можно объяснить следующими факторами.

Потребительским, в первую очередь, Pantone заявлена ​​как компания, помогающая брендам разработать собственную цветовую айдентику. Цвет года по версии Pantone показывает, что цвет играет важную роль в решении потребителя покупать что-либо или нет. Потребители задумываются, какое впечатление могут произвести с помощью цвета, потому что цвет является важной частью сообщения, которое вы посылаете миру.

Второй фактор – социальный. Цвет года, по мнению сотрудников Pantone, помогает понять, в каком мире мы сейчас живем. "Он предстает как визуальный язык, с помощью которого могут общаться люди разных культур, поколений и географии".

Цвет Mocha Mousse выходит за пределы традиционного восприятия коричневого цвета как простого и заземленного, придавая нотки элегантности и изысканности. Институт цвета отмечает, что этот оттенок ассоциируется с глобальным стремлением к гармонии и связи, подчеркивая важность моментов покоя, тепла и близости в современном мире, отражает стремление человечества к комфорту и наслаждению простыми вещами.

Добавляем Mocha Mousse в свой гардероб.

Стилисты советуют использовать этот цвет в своем гардеробе, экспериментировать с текстурами, сочетая кашемир, кожу или бархат для эффектных лугов. "В 2025 году мы все будем носить "шоколадный" уют".

Цвет года в гардеробе

Это теплый, насыщенный коричневый оттенок, напоминающий молочный шоколад, ароматный кофе и уют зимних вечеров. Он символизирует комфорт, удовольствие и гармонию, к которым так стремится современный мир. Этот цвет — не просто тренд, а способ вернуться к себе, к настоящим эмоциям. и тёплых моментов". Цвет абсолютно универсален, он сочетается как с нейтральными оттенками, так и с яркими акцентами.

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