Помилка, яку роблять 99% людей: перевірте, в якому місці холодильника ви зберігаєте молоко

Експерти виявили, що 99% людей протягом усього цього часу неправильно зберігали молоко в холодильнику. Дізнайся, чи належите ви до 1%, які завжди робили це так, як потрібно.

Молоко – один із трьох основних продуктів, які часто купують у багатьох родинах. Його використовують для приготування корисних сніданків і випічки, а для деяких людей чашка какао чи кави з молоком – невід'ємна частина ранку. Проте, як виявилось, багато людей протягом усього цього часу зберігали молоко неправильно, що значно скорочувало його термін зберігання.

Після покупки молоко зазвичай зберігають у холодильнику. Багато хто ставить його на вузьку поличку в дверцятах, оскільки це зручно і економить місце. Однак експерти канадської організації "Alberta Milk" в інтерв'ю Daily Express зазначають, що для довшого збереження свіжості молока не варто тримати його саме в дверцятах.

Вони пояснюють, що ця частина холодильника є найтеплішою, а коли ви відкриваєте дверцята, температура в них змінюється. Щоб молоко залишалося свіжим якнайдовше, його краще зберігати на центральній поличці, де температура стабільніша і холодніша. Молоко слід класти горизонтально, притискаючи упаковку до задньої стінки, де зберігається постійна холодна температура.

Під час покупки обов'язково перевіряйте дату розливу молока і вибирайте найбільш свіжий продукт. Крім того, звертайте увагу на умови зберігання – молоко повинно бути в темному місці. За словами експертів "Alberta Milk", під дією світла молоко може втратити корисні речовини та вітаміни.

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