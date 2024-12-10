Скільки потрібно гороху на п'ятилітрову каструлю супу

Гороховий суп має бути густим, наваристим і практично непрозорим. Під час приготування використовується сухий горох і часто важко визначити, скільки потрібно взяти продукту, щоб страва вийшла ідеальною.

Перш ніж визначитися з кількість гороху, потрібно також зрозуміти, який саме суп ви готуєте:

з додаванням картоплі чи без неї;

які є індивідуальні вподобання щодо страви (подобається рідкіша чи густіша).

Ці нюанси впливатимуть на кінцевий результат. Згідно з класичною рецептурою, гороховий суп вариться без картоплі. Також варто зазначити, що досвідчені кухарі ідеальними вважають такі пропорції: на 1 л води 1 скл. (230 г) сухого гороху.

Важливо знати! В одній гранчастій склянці 250 мл міститься:

200 г сухого гороху цілого;

230 г сухого гороху колотого;

250 г очищеного молодого горошку.

Враховуйте й той факт, що під час варіння горох збільшується в об'ємі вдвічі. Тому за таких пропорцій у вас вийде доволі густий і наваристий супчик.

Якщо ви полюбляєте додавати до горохового супу ще й картоплю, тоді кількість продукту треба зменшити до 120-150 г на 1 л рідини. Так само зробіть, якщо ви не любите надто густі супи. Пам'ятайте, якщо ви додаєте будь-які інші інгредієнти (м'ясо, морква тощо), це теж потрібно враховувати.

Тож враховуючи ідеальні пропорції горохового супу, на 5-літрову каструлю води нам потрібно взяти приблизно 1 кг і 150 г сухого колотого гороху.

Якщо ж ви використовуєте молодий горошок, який готується всього кілька хвилин, щоб не розварився, і кладеться у страву останнім, то на 1 л рідини його потрібно брати 400 г, тому що він не збільшується в об'ємі.

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