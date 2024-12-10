Сколько нужно гороха на пятилитровую кастрюлю супа

Гороховый суп должен быть густым, наваристым и практически непрозрачным. Во время приготовления используется сухой горох и часто трудно определить, сколько нужно взять продукта, чтобы блюдо получилось идеальным.

Перед тем, как определиться с количеством гороха, нужно также понять, какой именно суп вы готовите:

с добавлением картофеля или без него;

которые имеют индивидуальные предпочтения в отношении блюда (нравится более редкое или густое).

Эти нюансы будут влиять на конечный результат. Согласно классической рецептуре, гороховый суп варится без картофеля. Также следует отметить, что опытные повара идеальными считают следующие пропорции: на 1 л воды 1 стакан (230 г) сухого гороха.

Важно знать ! В одном граненом стакане 250 мл содержится:

200 г сухого гороха целого;

230 г сухого колотого гороха;

250 г очищенного молодого горошка.

Учитывайте и тот факт, что при варке горох увеличивается в объеме в два раза. Поэтому при таких пропорциях у вас получится довольно густой и наваристый супчик.

Если вы любите добавлять в гороховый суп еще и картофель, то количество продукта следует уменьшить до 120-150 г на 1 л жидкости. Так же сделайте, если вы не любите слишком густые супы. Помните, если вы добавляете какие-либо другие ингредиенты (мясо, морковь и т.д.), это тоже нужно учитывать.

Итак, учитывая идеальные пропорции горохового супа на 5-литровую кастрюлю воды, нам нужно взять примерно 1 кг и 150 г сухого колотого гороха.

Если вы используете молодой горошек, который готовится всего несколько минут, чтобы не разварился, и кладется в блюдо последним, то на 1 л жидкости его нужно брать 400 г, потому что он не увеличивается в объеме.

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