Почему не стоит выливать воду, в которой варились яйца: для чего она еще понадобится

Обычно, сварив яйца, большинство людей сразу выливают воду в раковину. Однако она вам может еще понадобиться.

Оказывается, воду, оставшуюся после варки яиц, можно использовать для поливки комнатных растений. Яичная скорлупа уникальна, ведь она была создана для того, чтобы защищать птенцов во время их созревания. Однако о нем мало кто задумывается, когда ставит яйца вариться. Тем временем вода, в которой они готовились, становится настоящим богатством.

На 90% яичная скорлупа состоит из фосфорнокислого и углекислого кальция. Во время кипения они частично вывариваются и попадают в жидкость. Поэтому не следует сразу выливать ее в раковину.

Для комнатных растений подобная вода станет настоящим эликсиром. Конечно, ее нужно предварительно охладить, а затем использовать во время плановой поливки.

Эксперты уверены, что вода после варки яиц помогает ускорить метаболизм растений, стимулировать их цветение и рост, улучшить состояние листьев и стеблей. Последние прекращают желтеть и сохнуть. Такая подкормка будет значительно эффективнее магазинных удобрений, поскольку корневая система его воспринимает лучше.

Особую пользу такая вода принесет именно в холодный период года, когда растения страдают от сквозняков и холода на подоконнике. Однако, помните, что яичная вода концентрированной, поэтому поливать ею цветы можно не чаще одного раза в 3-4 недели. Дополнительно старайтесь разводить ее в обычной воде в пропорции 1:1 – в таком случае можно подкармливать раз в неделю.

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