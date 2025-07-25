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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
2 хв

Стильні стрижки, які зроблять ваше літо яскравішим: ідеальні варіанти для жінок за 50

Дві найкращі зачіски, які освіжають образ, омолоджують і дарують комфорт у спекотну пору року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які найкращі стрижки для жінок за 50

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © Freepik

Зрілий вік — це прекрасний час для того, щоб експериментувати зі своїм стилем і проявлятися по-новому. Сучасні жінки після 50 дедалі частіше обирають короткі зачіски, які не лише кардинально змінюють зовнішність, а й забезпечують комфорт у спекотну погоду. Розповідаємо, які найкращі літні стрижки для зрілих жінок, що допомагають почуватися молодими та впевненими у своїй чарівності.

Боб із подовженими пасмами

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © фото з соцмереж

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © фото з соцмереж

Боб — це класична стрижка, яка завжди залишатиметься в трендах. Варіант із подовженими пасмами спереду додає зачісці динаміки і робить риси обличчя м’якішими. Така форма пасує практично кожному типу обличчя, має гарний вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

Цей варіант боба ідеальний для літнього сезону: легкий у догляді, швидкий в укладанні та завжди має охайний вигляд. М’які лінії стрижки створюють ефект доглянутості без зайвих зусиль. Щоб надати волоссю додаткового об’єму та легкості, варто використовувати текстурувальний спрей під час укладання.

М’яка піксі

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © Mixnews

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © Mixnews

Піксі — це вибір для тих жінок, які не бояться змін і хочуть мати стильний та енергійний вигляд. Сучасні варіанти цієї стрижки для жінок 50+ мають плавні переходи, що робить зачіску м’якою і гармонійною. Вона відкриває обличчя, підкреслює очі, вилиці, шию і водночас додає молодості загальному образу.

Ця стрижка чудово підійде активним жінкам, які цінують зручність та оригінальність. Піксі практична, швидко укладається і завжди має трендовий вигляд.

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Дата публікації
Кількість переглядів
644
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