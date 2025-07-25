Стильні стрижки, які зроблять ваше літо яскравішим: ідеальні варіанти для жінок за 50

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © Freepik

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Зрілий вік — це прекрасний час для того, щоб експериментувати зі своїм стилем і проявлятися по-новому. Сучасні жінки після 50 дедалі частіше обирають короткі зачіски, які не лише кардинально змінюють зовнішність, а й забезпечують комфорт у спекотну погоду. Розповідаємо, які найкращі літні стрижки для зрілих жінок, що допомагають почуватися молодими та впевненими у своїй чарівності.

Боб із подовженими пасмами

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © фото з соцмереж

Боб — це класична стрижка, яка завжди залишатиметься в трендах. Варіант із подовженими пасмами спереду додає зачісці динаміки і робить риси обличчя м’якішими. Така форма пасує практично кожному типу обличчя, має гарний вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

Цей варіант боба ідеальний для літнього сезону: легкий у догляді, швидкий в укладанні та завжди має охайний вигляд. М’які лінії стрижки створюють ефект доглянутості без зайвих зусиль. Щоб надати волоссю додаткового об’єму та легкості, варто використовувати текстурувальний спрей під час укладання.

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М’яка піксі

Які найкращі стрижки для жінок за 50 / © Mixnews

Піксі — це вибір для тих жінок, які не бояться змін і хочуть мати стильний та енергійний вигляд. Сучасні варіанти цієї стрижки для жінок 50+ мають плавні переходи, що робить зачіску м’якою і гармонійною. Вона відкриває обличчя, підкреслює очі, вилиці, шию і водночас додає молодості загальному образу.

Ця стрижка чудово підійде активним жінкам, які цінують зручність та оригінальність. Піксі практична, швидко укладається і завжди має трендовий вигляд.