Як доглядати за кущами смородини та порічок після збирання врожаю: всі необхідні етапи

Як доглядати за смородиною та порічками влітку після збирання врожаю

Після збирання врожаю за кущами смородини потрібний догляд, який допоможе відновитися після плодоношення та наступного сезону отримати хороший врожай.

Як правильно доглядати за смородиною після збирання врожаю

Обрізання, омолодження кущів

Смородину потрібно обрізати регулярно. Звичайно, кущі обрізають весною, до початку сокоруху, але не всі встигають цього зробити. Тому після збору ягід трьох річні і старші пагони краще видалити всі, не лишаючи пеньків, оскільки вони лише забиратимуть сили в молодших пагонів. Молоді пагони потрібно залишити, обрізавши їх на третину, а решту прикореневої порослі видалити.

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Обробіток, розпушування ґрунту

Після закінчення плодоношення видаляють бур'янисту траву, ґрунт у прикореневій ділянці обережно розпушіть, намагаючись не зачепити коріння. Після цього навколо куща потрібно сформувати лунку під нову мульчу.

Профілактична обробка кущів смородини та порічок від хвороб і шкідників

Від хвороб та шкідників та для профілактики потрібно обприскати як проблемні, так і здорові кущі.

Від грибків та інфекцій, які вони поширюють, смородину обробляють фунгіцидом — однопроцентною бордоською рідиною, залізним купоросом, або розчином будь-якого іншого міді вмісного препарату.

Від всіляких шкідників допоможуть концентрований розчин «Фітоверми» або карбофосу. Якщо смородина заражена кліщами, скляницями чи галицями знадобиться міцніший розчин цих препаратів та як мінімум дві обробки.

Полив кущів смородини та порічок

Після того як смородина перестала родити, вона спрямовує сили на формування кореневої системи та закладання бруньок для пагонів на наступний рік. Достатній полив у цей період є важливою умовою для отримання рясного врожаю у наступному році.

Для молодих кущів потрібно 2-4 відра теплої води. Необхідно промочити ґрунт на глибину залягання коріння у молодих рослин до 3-х років на 1 м, у дорослих кущів — на 1,5 м. Надалі смородині буде досить природних опадів, тим більше якщо замульчуєте пристовбурні кола. Якщо осінь буде сухою, можливо, доведеться час від часу поливати кущі.

Підгодівля смородини та порічок

Виснаженій після плодоношення смородині потрібні органічні та мінеральні добрива. Внесення добрива поєднують з поливами. У рідкій формі поживні речовини краще засвоюються кореневою системою, а рослина не отримує опік.

Перегній, торф або компост вносять під кущ в змішаному вигляді або окремо з розрахунку одне відро добрива на одну рослину. Розчин коров’яку або пташиного посліду також любить смородина.

З мінеральних добрив усі види смородини люблять фосфор, який сприяє швидкому дозріванню молодих пагонів, тому вносять калійно-фосфорний комплекс.

Мульчування кущів

Після того, як рослина була підживлена, при стовбурові кола розпушують, що дозволяє поліпшити доступ кисню до кореневої системи, знищити кладки комах у верхніх шарах ґрунту. Потім смородину мульчують шаром не меншим за 5 см.

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