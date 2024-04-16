Як довго можна залишати кота одного вдома: думка експертів

Один вдома: як на довго можна залишати кота на самоті

Життя з домашніми улюбленцями має багато переваг. Але, напевно, кожному господарю кота чи кішки доводилося розв'язувати проблему та залишати тварину саму. Хтось змушений робити це через роботу, хтось відвідує дачу або вирушає у відрядження на кілька днів чи в довгу відпустку.

З собакою відповідь проста: тварина одна так довго не витримає. А ось з кішками питання складніше, оскільки все необхідне може розташовуватися у квартирі.

Люди часто вважають кішок самостійними, не залежними істотами, яким не потрібно багато уваги, особливо в порівнянні з собаками. Але це не зовсім так, вважають експерти. Як показують дослідження, кішки часто потребують компанії та увагу людини більше, ніж ми звикли думати. Як вважає учений Мікель Дельгадо "Не можна залишати кішок на довгий час. У них є емоційні та соціальні потреби, які неможливо задовольнити, якщо вони залишаться одні надовго".

На який період часу кота можна залишати вдома на самоті

На думку експертів кішку можна залишати одну вдома не більше, ніж на 24 години. За цей час вихованець у більшості випадків навіть не помітить своєї самотності.

А якщо на більше? Багато хто думає, що якщо буде достатньо їжі та води буде, тварину можна залишити й надовше, але це не так.

Довготривала відсутність господаря може викликати у тварини стрес, тоді "кішки можуть переїдати, ламати предмети або навіть травмувати себе, тому не варто залишати їм багато їжі з водою та сподіватися, що все буде добре", — наголошує Дельгадо.

Також коли кішки відчувають стрес через тривалу відсутність господаря, у них можуть проявлятися такі симптоми як блювота, втрата апетиту, діарея, сечовипускання повз лотка.

Як залишати кішку на самоті

Як зазначає біхевіористка Кетрін Панкрац "Котів потрібно провідувати хоча б раз на день, ще краще — два рази". Це можуть бути родичі, друзі, знайомі, сусіди.

Щоб зробити життя кішок комфортнішим під час вашої відсутності.експертка радить використовувати іграшки-годівниці, звичайні іграшки. Вона також радить не прати постільну білизну та не чистити дивани, ліжка й крісла, щоб запах власника якомога довше залишався з твариною.

Добре, якщо є можливість встановити вебкамеру, вважає Дельгадо та Панкрац, щоб стежити за кішкою, коли ви перебуваєте поза домом. "Також можна залишити улюбленцю "теплі місця для відпочинку", такі як ковдри та покривала, щоб вони могли в будь-який час прийти й нагрітися, коли стане холодно.

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