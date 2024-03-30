Як підтягнути лице: для зрілої шкіри допоможе нанесення трьох ліній

Як підтягнути лице

Попередньо Шері рекомендує нанести на обличчя тон, скульптур та рум'яна — це ті засоби, які створюють базу макіяжу.

А головним засобом для створення візуального ефекту у цьому методі є хайлайтер.

Широким та і пухнастим, але звужений до кінчика пензликом блогерка пропонує нанести три лінії хайлайтера. Одну лінію нанести від зовнішнього куточка ока до скроні, іншу – через верхній виступ вилиці. Третю лінію нанести у западині під вилицею, нижче рум’ян. Всі три лінії мають бути скошеними.

Як підтягнути лице

Нанесені лінії потрібно ретельно розтушувати у напрямку їх нанесення.

Нанесення всього лише трьох ліній має легкий ліфтинг-ефект та надасть обличчю об’єму.

Як підтягнути лице

Щоб довести це, блогерка продемонструвала, який вигляд має половина обличчя, на якій вона нанесла ці три лінії, і як виглядає половина без них. Різницю можна помітити.

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