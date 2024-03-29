В Україні різко здешевшав популярний овоч: яка ціна наразі

В Україні цього тижня спостерігається чергове зниження ціни на моркву. Однією з причин такої ситуації стало збільшення пропозиція даної продукції з місцевих господарств, що призвело до загального зниження споживчого попиту і негативно позначилося на темпах реалізації в сегменті моркви.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 27 березня морква з місцевих господарств надходила у продаж по 6-10 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики пояснили, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті виробники пов’язують зі збільшенням пропозиції моркви на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, наразі активно розпродають наявні обсяги.

"Водночас досить високою залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни на якісну продукцію", – йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні ціна на моркву в середньому на 75% нижче, ніж наприкінці березня минулого року. Якщо найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, вони будуть готові знижувати ціни на ці коренеплоди й далі з метою збільшення темпів збуту.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Однією з причин здорожчання став дефіцит якісної продукції.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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