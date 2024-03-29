В Украине резко подешевел популярный овощ: какая цена сейчас

В Украине на этой неделе наблюдается очередное снижение цены на морковь. Одной из причин такой ситуации явилось увеличение предложения данной продукции из местных хозяйств, что привело к общему снижению потребительского спроса и негативно сказалось на темпах реализации в сегменте моркови.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на 27 марта морковь из местных хозяйств поступала в продажу по 6-10 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле недели ранее.

Аналитики объяснили, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте производители связывают с увеличением предложения моркови на рынке, поскольку те хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, активно распродают имеющиеся объемы.

"В то же время достаточно высоким остается предложение некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию", – говорится в сообщении.

В настоящее время в Украине цена на морковь в среднем на 75% ниже, чем в конце марта прошлого года. Если в ближайшее время ситуация на рынке не изменится, они будут готовы снижать цены на эти корнеплоды и дальше с целью увеличения темпов сбыта.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на картофель. Одной из причин удорожания стал дефицит качественной продукции.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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