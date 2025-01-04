Яке підживлення любить фікус: зростатиме набагато швидше

Фікус — декоративна рослина, яку часто можна зустріти в оселях українців. Проте він також дуже вибагливий в догляді.

Слід звернути увагу, що це підживлення можна проводити лише тоді, коли фікус здоровий. Адже це добриво спрямоване на пришвидшення його зростання. Вносять підживлення обов'язково у вологий ґрунт.

Також, кажуть фахівці, якщо фікус був пересаджений і від цього моменту ще не пройшло 40 днів, тоді краще зачекати. Дайте рослині спокійно прижитися у новій землі, а вже потім підживлюйте для зростання.

Для підживлення приготуйте спеціальний цукровий сироп (розчинивши цукор у невеликій кількості води). Після цього візьміть 0,5 л води і розведіть в ній пів чайної ложки сиропу. Добре перемішайте.

Розчин використовується для поливання фікуса, якщо ви хочете, щоб рослина почала швидше зростати.

Чому цукрова вода допомагає? Вона активує зростання пагонів, покращує колір листя, а сама рослина зростає значно густішою і пишнішою.

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